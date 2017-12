Hlinovi vzali názov strany, chce ísť na súd

Založenie strany s názvom Občania avizoval Hlina v lete, medzitým ho použila iná strana.

23. okt 2013 o 15:41 SITA

HORNÉ OREŠANY. Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej odchádza z politickej scény, v stredu ju nahradila politická strana Občania. Vyplýva to z registra politických strán, ktorý vedie ministerstvo vnútra.

Zmenu názvu strany potvrdil jej štatutár Patrik Zvonár. Mojsejová nie je vo vedení strany od februára tohto roka.

Založenie strany s názvom Občania v lete avizoval nezaradený poslanec parlamentu Alojz Hlina, ten sa však od strany po košickej podnikateľke dištancuje.

,,Dáme predbežné opatrenie na súd, my máme na Úrade priemyselného vlastníctva návrh na registráciu ochrannej známky s názvom Občania. Ministerstvo vnútra nemôže zaregistrovať inú stranu s týmto názvom,“ povedal zaskočený Hlina.

Podľa neho je to len opakovanie trápnej hry, ktorú Mojsejová skúšala s názvom Nová väčšina. Hlina a jeho ľudia preto pokračujú v zbieraní podpisov pre vznik novej strany, potrebných 10-tisíc by chceli mať do konca roka.

Košická podnikateľka sa pred rokom pokúsila premenovať svoju stranu na Novú väčšinu, ktorú v tom čase zakladal Daniel Lipšic. Súd jej však názov zakázal používať, pretože na Úrade priemyselného vlastníctva už bola v tom čase žiadosť o registráciu ochrannej známky s názvom Nová väčšina od Lipšicovho hnutia Sen pre Slovensko.

Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej vznikla v roku 2011 premenovaním politickej strany Aliancia Nového občana. Podnikateľka Eleonóra Mojsejová sa prevzatím existujúcej strany vyhla povinnosti získať 10 tisíc podpisov, ktoré sú pri založení strany potrebné.

Štatutár strany Občania Patrik Zvonár povedal, že za novým názvom treba hľadať návrat k pôvodným hodnotám Aliancie nového občana. Strana sídli v dedine Horné Orešany v okrese Trnava.