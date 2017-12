Nicholsonová navrhla dlhšie poskytovanie príspevku na jasle

Lucia Nicholsonová navrhuje poskytovanie príspevku až do obdobia nástupu dieťaťa do školy.

23. okt 2013 o 19:12 SITA

BRATISLAVA. Poslankyňa Národnej rady Lucia Nicholsonová (SaS) navrhuje poskytovať príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý slúži na preplácanie výdavkov na jasle alebo škôlku, až do obdobia nástupu dieťaťa do školy.

Tento pozmeňujúci návrh podala počas parlamentnej rozpravy k vládnemu návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku. Súčasné vyplácanie príspevku len do troch rokov veku dieťaťa považuje bývalá štátna tajomníčka rezortu práce a sociálnych vecí za nedostatočné.

Poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý navrhol zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa z terajších 230 eur mesačne na 266 eur. Ako uviedol, súčasná suma 230 eur bola zavedená od 1. januára 2011.

„Spotrebiteľské ceny v oblasti vzdelávania vzrástli od decembra 2010 do augusta 2013 spolu o 15,7 %, čo by zodpovedalo zvýšeniu na približne 266 eur,“ objasnil.

Upozornil na to, že rezort práce a sociálnych vecí pôvodne navrhoval zvýšenie tohto príspevku na 260 eur, avšak neskôr od tohto zámeru ustúpil. Beblavý zároveň navrhol zjednodušiť dokladovanie využitia príspevku.

Poslanec Jozef Mihál (SaS) sa prihovoril za zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa. Ako uviedol, tento príspevok je hradený z eurofondov a jeho zvýšením by sa podporili nielen mladé rodiny, ale aj predškolské zariadenia. Poslanec Ľudovít Kaník (SDKÚ) navrhol, aby rodičia, ktorí za posledné štyri roky neodpracovali alebo neštudovali aspoň 270 dní, mali nárok na rodičovský príspevok len v polovičnej výške.

Vládnym návrhom novely zákona o rodičovskom príspevku sa majú sprísniť podmienky pre poskytovanie rodičovského príspevku najmä v prípadoch, kde je starostlivosť rodičov o staršie deti nedostatočná alebo je ich výchova ohrozená.

Rezort práce navrhuje neposkytovať rodičovský príspevok tým rodičom, ktorým z osobnej starostlivosti bolo odňaté staršie dieťa vo veku do troch rokov alebo do šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a na zabezpečenie starostlivosti o toto dieťa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už poskytuje rodičovský príspevok osobe, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti.

Predsedajúca schôdze Erika Jurinová (OĽaNO) krátko po 19:00 ukončila šiesty rokovací deň 25. schôdze parlamentu. Poslanci budú pokračovať v rokovaní vo štvrtok od 09:00 rozpravou k návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi.