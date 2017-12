Príslušník ŠtB, ktorý verboval Babiša za agenta, sa utiahol mimo Bratislavy

Druhý tajný policajt prevádzkuje záložňu a už tvrdí, že Babiša nepozná.

23. okt 2013 o 19:59 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Bývalí príslušníci Štátnej bezpečnosti (ŠtB), ktorým podľa dokumentov Ústavu pamäti národa priamo podliehal agent Andrej Babiš, nechcú ani po tridsiatich rokoch hovoriť o tom, ako ich spolupráca prebiehala.

Babiš ďalej tvrdí, že agentom nikdy nebol, hoci viaceré spisy, ktoré teraz Ústav pamäti národa (ÚPN) sprístupnil, jeho spoluprácu potvrdzujú.

„Viazací akt bol vykonaný vo vinárni U obuvníka dňa 11. 11. 1982 od 16.30 do 18.00 hod.,“ napísal v protokole o získaní agenta Babiša nadporučík Július Šuman z XII. správy ŠtB, ktorý ho mal osobne zverbovať.

Zvonček bez menovky

Šuman má 62 rokov a žije v nenápadnom rodinnom dome v obci neďaleko Bratislavy. Zvonček je bez menovky. Zastihli sme ho doma v stredu popoludní. „Nechcem mať s vami nič do činenia,“ povedal a zatvoril dvere.

V čase, keď Šuman zaevidoval Babiša ako agenta, mal 31 rokov, len o tri roky viac ako Babiš. V ŠtB bol Šuman podľa záznamov ÚPN od apríla 1977. Skončil v decembri 1989. Čo robil potom, nie je známe.

Bývalý kapitán ŠtB Andrej Kuľha, ktorý v pondelok do telefónu pripustil, že Babiša poznal, pri osobnom stretnutí zmenil stanovisko. „Nikdy som ho nevidel, ani som s ním nič nemal.“

Zmenu postoja vysvetlil tak, že v telefóne zle porozumel. Z práce totiž poznal Babišovho otca Štefana, s ktorým bol v kontakte.

Štefan Babiš bol v tom čase riaditeľom Podniku zahraničného obchodu Polytechna. Andrej Babiš bol v Petrimexe. Ako agent bol vedený aj jeho mladší brat Alexander.

Kapitán Kuľha v decembri 1987 spracoval záznam o prerušení spolupráce s agentom Burešom, čo bolo krycie meno Andreja Babiša. Dôvodom bolo, že mal naplánovaný dlhodobý služobný pobyt v Maroku.

„Agent pristupoval k tajnej spolupráci zodpovedne,“ hodnotil vtedy Kuľha. Po návrate z Maroka podľa jeho záznamu plánovala ŠtB v spolupráci s Burešom pokračovať.

Dokument Kuľha v stredu bližšie komentovať nechcel. Trval len na tom, že s Andrejom Babišom nemal nikdy nič a išlo len o administratívu.

Vlastnou rukou

Medzi zachovanými dokumentmi je aj Kuľhovou rukou písaný záznam o odstránení nedostatkov v Babišovom zväzku, ktoré zistila kontrola. „Návrat TS Bureš z Maroka je predpokladaný koncom roka 1989,“ končí sa záznam.

O podrobnostiach svojej kariéry v ŠtB Kuľha hovoriť nechce. Záznamy s jeho podpisom však nespochybnil. Rovnako ani ním podpísaný dokument týkajúci sa konšpiračného bytu, v ktorom sa vraj agent Bureš s ŠtB stretával.

Teraz má Kuľha 58 rokov. Z ŠtB musel odísť rovnako ako jeho kolega Šuman po novembri 1989. Potom si otvoril záložňu, ktorú v Bratislave dodnes prevádzkuje.

Babiš, ktorý so svojou stranou ANO kandiduje v českých voľbách, vo svojom oficiálnom životopise priznáva len to, že ako pracovník zahraničného obchodu bol v bežnom kontakte so zložkou ŠtB, ktorá strážila ekonomické záujmy republiky.

Hlásiť bolo treba každý styk s cudzincom, napísať zápis, referovať o zahraničných služobných cestách. „Ekonomická ŠtB bola iná než tá, ktorá perzekvovala ľudí, nedovolila im cestovať alebo študovať.“

Kontakt s tou druhou zložkou tajnej polície Babiš pripúšťa iba raz, v roku 1980, keď si ho predvolali v súvislosti s problematikou dovozu fosfátov zo Sýrie. To bolo dva roky pred tým, ako ho ŠtB zaevidovala ako agenta. Všetky podstatné dokumenty z Babišovho zväzku boli skartované.

XII. správa

Babiša evidovali na treťom odbore XII. správy ŠtB, ktorý bol zameraný na ochranu ekonomiky.

Išlo o prvé oddelenie, ktoré podľa ÚPN sledovalo zastupiteľské organizácie zahraničného obchodu v Bratislave, expozitúry západných firiem a veľtrhy, ako bola Incheba.

Odbor sa však zaoberal aj bojom proti vnútornému nepriateľovi v ekonomickej oblasti.