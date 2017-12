Focus: Hrušovský, Kiska a Procházka tesne súperia o druhé kolo

Najviac ľudí by podľa prieskumu volilo Roberta Fica. Súboj o druhé postupové miesto by bol tesný.

BRATISLAVA. Ak by sa prezidentské voľby konali už teraz, najviac hlasov by získal premiér Robert Fico, ak by sa rozhodol kandidovať.

Podľa výsledkov najnovšieho prieskumu Agentúry Focus by ho volilo 37,8 percenta respondentov.

Nasledujú:

Pavol Hrušovský - 17,9%

Andrej Kiska - 17,6%

Radoslav Procházka - 15,1%

Ján Čarnogurský - 7,7%

Peter Osuský - 3,9%

Agentúra Focus prieskum uskutočnila od 8. do 15. októbra na vzorke 1 014 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom položili otázku: "Prezidentské voľby na Slovensku budú až v roku 2014. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?"

Voliť by nešli 18,2 percenta respondentov, 22,9 percenta nevedelo či nechcelo odpovedať.

Informoval Martin Slosiarik z Agentúry Focus.