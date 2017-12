Šéf lekárskej komory Kollár žiada odvolať šéfa nemocnice v Nitre

Marián Kollár žiada preveriť postup voči lekárke, ktorá upozornila na vybielenie údajov v karte pacienta.

24. okt 2013 o 17:11 tasr a sme.sk

NITRA. Šéf Slovenskej lekárskej komory Marián Kollár si myslí, že riaditeľ nemocnice v Nitre Jozef Valocký (tiež poslanec Smeru) by mal byť zo svojho postu odvolaný.

Ministerstvo zdravotníctva by tak podľa jeho slov malo konať v prípade detskej reumatologičky Zuzany Pechočiakovej, ktorá upozornila na vybielenie medicínskych údajov v karte pacienta.

Kollár vyhlásil, že po tom, čo sa lekárka zachovala maximálne profesionálne, stala sa obeťou hrubej šikany zo strany námestníčky riaditeľa Aleny Ďurišovej, a to s vedomím samotného riaditeľa Valockého.

Šéf lekárskej komory obvinil Valockého, že sa usiloval celú kauzu samiesť pod koberec.

Neplánuje sa obrátiť na súd

Kollárove slová potvrdila aj lekárka Zuzana Pechočiaková.

Ako zdôraznila, šlo jej iba o prešetrenie toho, že boli v zdravotníckej dokumentácii zabielené dôležité informácie neznámou osobou.

"Ja som na to len upozornila a žiadala som o prešetrenie. A potom ma zobrali z oddelenia veľkých detí a preložili ma na príjmovú ambulanciu. Zobrali mi pacientov, čiže na oddelenie nechodím, a potom ma vyhostili z lekárskej izby. A to si naozaj myslím, že to už trošku presiahlo," povedala Pechočiaková.

Komora jej už prisľúbila odbornú i právnu pomoc. Ona sama sa zatiaľ súdnou cestou brániť neplánuje.

Komora tiež vyzvala riaditeľa nemocnice, aby neodkladne vrátil Pechočiakovej jej pracovné zaradenie a vyvodil zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí porušujú zákonné povinnosti pri vedení zdravotnej dokumentácie.

Zároveň vyzvala ministerstvo zdravotníctva, aby preverilo zákonnosť postupu vedúcich pracovníkov nemocnice a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo požiadala o prešetrenie postupu Valockého a jeho námestníčky.

Námestníčka rieši vec cez právnikov

Námestníčka Ďurišová sa vo štvrtok k celej kauze odmietla vyjadriť.

"Ja to riešim cez právnikov. Ja som nijakú chybu nespravila, ja som žiadny zákon neporušila. Trvám na tom a riešim to proste cez právnikov. Určite sa ja k tomu nebudem vyjadrovať," uviedla.

Svoj telefón nedvíhal ani riaditeľ nitrianskej nemocnice Valocký.

Na jeho sekretariáte potvrdili, že je v Národnej rade na schôdzi k odvolávaniu ministerky Zuzany Zvolenskej.