Lipšic má zaplatiť sudcovi za kritiku v televízii

Za názor, že antidiskriminačné žaloby sú nemorálne, má Lipšic platiť 10–tisíc eur.

24. okt 2013 o 20:52 Monika Tódová

BRATISLAVA. Antidiskriminačné žaloby sudcov sú nemorálne, protizákonné, sú prejavom závisti a chamtivosti.

Poslanec Daniel Lipšic (Nova) má za výroky v televízii TA3 z roku 2010 zaplatiť sudcovi Jurajovi Sopoligovi 10-tisíc eur.

Rozhodol o tom vo štvrtok Okresný súd Košice-okolie. Sopoliga je bývalý člen Súdnej rady, sudca Krajského súdu v Košiciach, ktorý je do decembra na stáži na ministerstve spravodlivosti.

Nemali príplatky, podali žalobu

Sudcovia zažalovali ministerstvo spravodlivosti za to, že nedostávali príplatky ako sudcovia Špeciálneho súdu.

Žalobu podal aj Sopoliga, ktorý najprv žiadal 124-tisíc eur, neskôr to znížil na 60-tisíc.

Podľa hovorkyne ministerstva spor stále prebieha, vo veci zatiaľ nerozhodol ani prvostupňový súd.

„Ministerstvo, tak ako vo všetkých prípadoch, aj teraz považuje žalobu za neopodstatnenú,“ povedala Alexandra Donevová.

Sopoliga v minulosti posielal sudcom vzory, ako majú žaloby vyzerať. V žalobe tvrdí, že právo obrátiť sa na súd je základné ľudské právo a nemôže byť za to označený za nemorálneho. Ak by to platilo, nemohol by podľa neho robiť sudcu.

„Nepravdivé je tvrdenie, že podaním žaloby sa preukázala chamtivosť a závisť sudcov. Ide o negatívne črty, ktoré nie sú v súlade s morálkou ústavného činiteľa. Závisť je pocit nespokojnosti pri úspechu, šťastí druhého. Chamtivec je človek, ktorý je ziskuchtivý, hrabivý,“ píše Sopoliga.

Diskusie na SME ako dôkaz

Lipšic podľa neho negatívne ovplyvnil verejnú mienku smerom k súdnictvu.

Ako dôkaz o ublížení uviedol anonymné internetové diskusie na sme.sk alebo kritické články novinárov, ktorí si vraj Lipšicov negatívny názor osvojili - napríklad komentátori SME a Týždňa.

„Takú absurdnú žalobu som ešte nevidel,“ povedal Lipšic. Sudkyňa Ľubica Adamčíková sa pôvodne namietla, že je zaujatá, lebo Sopoligu osobne pozná, ale súd jej argumentáciu neuznal.

O odvolaní by mal rozhodovať krajský súd, kde Sopoliga pracuje. Rozsudok zatiaľ nie je k dispozícii, sudkyňa vo štvrtok neodpovedala, prečo takto rozhodla.

Hovorkyňa košických súdov Marcela Gálová neodpovedala, či antidiskriminačnú žalobu podala aj sudkyňa Adamčíková. Na otázky neodpovedal ani Sopoliga.

„Všetci ukázali, že im ide len o peniaze a takto sa sudcovský stav nebuduje,“ kritizoval žaloby sudcov v roku 2010 poslanec Smeru Mojmír Mamojka. Toho Sopoliga nezažaloval.