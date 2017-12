Šéf nitrianskej nemocnice nehovoril pravdu, kartu dieťaťa zabielili

Jozef Valocký v parlamente utekal pred otázkami. Schoval sa v kancelárii Smeru.

25. okt 2013 o 20:51 Ján Krempaský, Ján Krempaský, Martina Pažitková

BRATISLAVA. Riaditeľ nitrianskej fakultnej nemocnice Jozef Valocký nehovoril pravdu, keď vo štvrtok vyhlásil, že prednostka detskej kliniky Alena Ďurišová nezabielila v zdravotnej karte dojčaťa Miška medicínsky dôležitú informáciu a len opravovala chybný záznam kolegu.

Denník SME má k dispozícii časť zdravotnej dokumentácie chlapca, ktorá dokazuje opak. Sprístupnili ju jeho rodičia.

Po tom, čo sa Miško v nitrianskej nemocnici predčasne narodil s obojstranným zápalom pľúc, podali mu nadmerné množstvo lieku gentamycín.

Práve túto informáciu mala podľa rodičov a niektorých lekárov nitrianskej kliniky Ďurišová zabieliť.

Prečítajte si tiež: V Nitre by ich syn zomrel, neskôr mu zmenili kartu

Zatĺkanie a útek

„Bielenie karty nebolo,“ povedal vo štvrtok Valocký, ktorý je tiež poslancom Smeru, televízii Markíza.

Denníku SME na otázku o bielení karty dovtedy nikdy priamo neodpovedal. „Už som sa vyjadril včera v televízii,“ utekal v piatok pred SME v parlamente.

Na otázku, prečo o bielení klamal, neodpovedal a schoval sa v útrobách poslaneckej kancelárie Smeru.

V sobotu agentúra Sita zverejnila ďalšiu Valockého verziu: údaje podľa neho úplne nezmizli.

Potvrdil, že prednostka Kliniky novorodencov, detí a dorastu Alena Ďurišová urobila v záznamoch novorodenca úpravu, „avšak údaje z chorobopisu neboli odstránené, pretože sa nachádzajú aj v prijímacej správe z 10. mája.“

Ako napísal pre agentúru SITA, keď sa prijíma dieťa do ústavnej starostlivosti, prijímací lekár má možnosť preštudovať všetky zdravotné dokumentácie, „z čoho vyplýva, že bude mať k dispozícii kompletnú anamnézu.“

Vyhýbavo sa k bieleniu karty v nitrianskej nemocnici stavia aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré je jej zriaďovateľom.

Jeho hovorkyňa Zuzana Čižmáriková v piatok odkázala na štvrtkové vyjadrenie ministerky Zuzany Zvolenskej (Smer). Tá vravela, že v tejto veci prebieha na ministerstve vyšetrovanie. Kedy sa skončí, nie je známe.

video //www.sme.sk/vp/28398/

Tu už by nemalo ísť len o politickú, ale rovno o kriminálnu zodpovednosť, píše Lukáš Fila

Protizákonné bielenie

Zmenu zdravotnej dokumentácie Valocký doteraz obhajoval tým, že Ďurišovej podriadený zle interpretoval prepúšťaciu správu z Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave.

Meno lekára, ktorý sa chyby dopustil, neuviedol.

Do Bratislavy Miška podľa rodičov previezli pár dní po pôrode, lebo mu zlyhávali obličky. Potvrdzujú to záznamy z bratislavských Kramárov.

V prepúšťacej správe nemocnica napísala, že chlapček bol prijatý pre akútnu renálnu insuficienciu čiže zlyhanie obličiek. Aj túto správu má denník SME k dispozícii.

Podľa dokumentu bratislavskí lekári predpokladali, že k zlyhaniu došlo „podávaním gentamycínu pri nedostatočnej hydratácii a nerozbehnutej diuréze nezrelého novorodenca“.

Bratislavská nemocnica nechcela prípad komentovať s odvolaním sa na ochranu osobných údajov.

Pri ďalšej hospitalizácii Miška v Nitre napísal tamojší lekár do jeho karty to, čo zistili bratislavskí kolegovia – že chlapec mal po prevoze do Bratislavy „akútnu renálnu insuficienciu navodenú farmakologicky“.

Ďurišová informáciu zabielila. Prečo Valocký tvrdí, že lekár prepúšťaciu správu zle interpretoval, nie je jasné. Ak by aj došlo k zlému výkladu, prednostka podľa zákona o zdravotnej starostlivosti nemala právo informáciu zmeniť.

Túto právomoc má iba lekár, ktorý urobil pôvodný zápis. A keby aj Ďurišová mohla zmenu spraviť, pôvodný zápis musí podľa zákona zostať čitateľný. Lekárka v piatok nebrala telefón.

Prečítajte si tiež: Šéf lekárskej komory Kollár žiada odvolať šéfa nemocnice v Nitre

Hra na mačku a myš

„Ministerstvo zdravotníctva nemá jediný dôkaz, ktorý by poukazoval na akékoľvek porušenie zákona, prípadne iných predpisov,“ povedala minulý týždeň Čižmáriková a ministerstvo na vyjadrení stále trvá.

Okrem vlastného preverovania chcú počkať aj na výsledok vyšetrovania Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ten na podnet Miškových rodičov od júna skúma podozrenie z predávkovania gentamycínom.

Úrad podľa skoršieho vyjadrenia svojej hovorkyne Sone Valášikovej teraz robí vyšetrovanie v zdravotníckom zariadení.

Na úrade je šéfkou sekcie pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Olívia Mancová. Dva od seba nezávislé zdroje denníku SME potvrdili, že má s Valockým nadštandardný vzťah.

Úrad to odmietol komentovať a Valocký na otázku doteraz neodpovedal.

Kliknutím obrázok zväčšíte

V čom pochybili Nitrianska nemocnica je podozrivá, že v prípade malého Miška spravila niekoľko chýb. 1. Predávkovanie Novorodencovi zrejme podávali gentamycín dlhšie, než mali. Podľa rodičov to robili napriek tomu, že jedna z lekárok na to upozornila vedenie. 2. Menil, kto nemal Medicínsky dôležitú informáciu dokumentácie zmenila prednostka kliniky Alena Ďurišová, hoci nebola autorkou pôvodného zápisu. Je to v rozpore so zákonom. Môže to urobiť len lekár, ktorý napísal pôvodný zápis. 3. Dokument zabielili Zápis Ďurišová zmenila tak, že ho zabielila. Porušila tým zákon, lebo pôvodný zápis musí zostať čitateľný. 4. Mazali správny údaj Zabielená informácia, ktorá bola vraj zle interpretovaná, sa skutočne nachádza v prepúšťacej správe. 5. Klamali Riaditeľ nitrianskej nemocnice Jozef Valocký televízii Markíza povedal, že žiadne bielenie karty nebolo. Hovoril tiež o tom, že Ďurišová len opravovala kolegov omyl. Ján Krempaský