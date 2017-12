Poslanci budú rokovať aj v pondelok, čakajú ich desiatky návrhov zákonov

V pondelok mávajú poslanci voľno, do sviatkov však chcú prerokovať všetky návrhy zákonov.

27. okt 2013 o 10:32 TASR

Budú riešiť majetkové priznania aj rodinné podnikanie

BRATISLAVA. Desiatky neprerokovaných návrhov zákonov a blížiace sa sviatky Všetkých svätých a pamiatka zosnulých spôsobili, že poslanci zasadnú do lavíc aj v pondelok.

Tento deň majú tradične voľno a v čase rokovania pléna sa do práce po víkende vracajú v utorok.

Na programe 25. schôdze je však ešte 38 neprerokovaných bodov, plán snemovne je prerokovať všetky do stredy (30.10.).

Keďže sa poslanci ešte tento týždeň dohodli, že v pondelok (28.10.) sa hlasovať nebude, účasť v snemovni zrejme podľa doterajších skúsenosti nebude vysoká.

Dohovory o právach

V tento deň sa má na základe programu najskôr hovoriť o materiáloch rezortu zahraničných vecí.

Minister Miroslav Lajčák (nominant Smeru) plénu predstaví dva protokoly, ktoré novelizujú Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Dohovor o právach dieťaťa o procedúre oznámení.

Hovoriť sa bude aj o Správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o im poskytnutej štátnej podpore.

Slovenské spolky v zahraničí sú rozdrobené a nejednotné a šéf Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík nedávno na pôde parlamentného výboru vyhlásil, že rozdrobenosť a nejednotnosť spolkov nemožno odstrániť bez toho, aby bola vôľa na všetkých stranách. V niektorých prípadoch je to však podľa jeho slov prakticky nemožné.

Rodinné podnikanie

V pondelok popoludní sa bude hovoriť o návrhu KDH, ktoré chce uzákoniť rodinné podnikanie. "Je to nový koncept pre Slovensko, ktorý je zabehnutý vo vyspelej Európe," odôvodňoval návrh predseda hnutia Ján Figeľ.

Vytvorenie podmienok pre rodinné podnikanie má byť podľa neho odpoveďou na dlhodobo sa zhoršujúce podnikateľské prostredie, nárast daní, odvodov či poplatkov a celkovej administratívy v podnikaní.

Opozičná právna norma sa dostala do druhého čítania a čaká ju tak definitívne hlasovanie. Či napokon získa potrebnú podporu vládneho Smeru, je však otázne.

Napríklad predseda Ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer) sa nedávno vyjadril, že účelu novely rozumie, ale je to podľa neho príliš prierezová záležitosť.

"Ak má byť benefit z rodinného podnikania, dajme to do daňových a odvodových predpisov, ale z hľadiska legislatívy sa mi nezdá, že by toto bola najideálnejšia forma," povedal.

Odvolávanie notárov

K dodatočným zmenám by malo prísť v prípade návrhu Renáty Zmajkovičovej (Smer), ktorá chce odvolávať notárov z funkcie po dosiahnutí 65. roku života.

Zmajkovičovej stranícki kolegovia odporúčajú, aby pripravila pozmeňujúce návrhy. Kým jej pôvodný zámer hovorí, že návrh na odvolanie notára, ktorý dosiahne 65 rokov, podáva ministrovi spravodlivosti Notárska komora, pričom minister má možnosť takéhoto notára odvolať, poslanci Smeru mu chcú dať povinnosť odvolávať.

Ak by to tak nebolo, mohlo by to spôsobovať právnu neistotu. Madej si zároveň myslí, že už v tejto novele by sa mali podobným spôsobom riešiť aj ďalšie právnické činnosti, napr. exekútori.

Na rad sa dostane aj návrh sprehľadniť a sprísniť majetkové priznania verejných funkcionárov. Ten napriek pôvodným zámerom predložila opozícia sama, keďže sa jej s vládnym Smerom nepodarilo dohodnúť.

K zmene ústavného zákona však s vysokou pravdepodobnosťou v októbri nedôjde, keďže premiér Robert Fico (Smer) už avizoval, že vláda pripravuje vlastný návrh.