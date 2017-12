Vývoj Slovenska by bol bez ČSR komplikovanejší, zhodujú sa kandidáti

Výročie vzniku Československa z 28. októbra 1918 si Slovensko pripomína ako pamätný deň.

27. okt 2013 o 9:31 tasr a sme.sk

BRATISLAVA. Vývoj Slovenska by bol bez Československa komplikovanejší a Slováci by sa od Rakúsko-Uhorska zrejme osamostatnili neskôr, ak vôbec. To sú názory viacerých slovenských prezidentských kandidátov.

Slovensko si 28. októbra pripomenie 95. výročie vzniku Československa.

Historický medzník pre Slovákov

Radoslav Procházka súhlasí s názorom zosnulého historika Milana Zemka, že bez ČSR by sa zrejme nikdy nepodarilo úplne sa vymaniť spod uhorskej správy.

"Možno by vznikla nejaká obmedzená autonómia v rámci Uhorska, ktorú by sme však nedokázali dlhodobo udržať," uviedol Procházka.

Tento akt vytvoril podľa neho predpoklady pre politickú emancipáciu slovenského národa.

"Poskytol Slovákom priestor pre prvé slobodné budovanie vlastných inštitúcií, ktoré sa stali zázemím pre hospodársky aj kultúrny rozvoj Slovenska," dodal.

Pavol Hrušovský (KDH) sa domnieva, že by sa Slováci časom osamostatnili, nech by boli súčasťou akéhokoľvek celku.

"Myslím si, že Slováci v sebe mali dosť vitality, energie, ambície aj zdravej odvahy a sebavedomia autorizovať seba ako štátotvorný národ, že by sa im to podarilo," uviedol a vyzdvihol vznik silného spoločného štátu Čechov a Slovákov.

"Bol to dôležitý historický medzník aj pre ďalší osud Slovákov a slovenskej štátnosti. Tento okamih považujem za jeden z najdôležitejších z hľadiska politickej a geopolitickej štruktúry budúcej Európy," doplnil.

Rýchlejšie osamostatnenie od Uhorska

Podľa Jána Čarnogurského by Slovensku bez spoločného štátu s Čechmi trvalo dlhšie, kým by sa od Uhorska osamostatnilo.

"Vďaka vzniku ČSR sa Slovensko osamostatnilo od Uhorska a dosiahlo vyšší stupeň samosprávy vlastných záležitostí," zdôraznil Čarnogurský.

Podľa neho si treba tento akt pripomínať aj preto, že vďaka nemu došlo k nastoleniu vyššej spravodlivosti v strednej Európe.

"Náš vývoj by bol bez vzniku ČSR oveľa komplikovanejší," poznamenal Andrej Kiska.

Vznik Československa vyzdvihuje aj preto, že Slovensko a Slováci sa vďaka nemu dostali "na politickú mapu a ako národ sme zaznamenali výrazný skok vpred vo všetkých oblastiach".

Peter Osuský spája so vznikom ČSR záchranu národnej identity Slovákov. Vznik spoločného štátu podľa neho "položil základy budúcnosti Slovákov ako moderného, rozvíjajúceho sa národa, ktorý sa, ako iné malé národy, mohol stať súčasťou civilizovaného sveta".

Dodal, že prvá ČSR umožnila vznik dovtedy takmer neexistujúcej vrstvy slovenskej inteligencie, ktorá mohla postupne prevziať zodpovednosť za formovanie budúcnosti krajiny.