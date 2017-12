Príjemný október pokračuje, v pondelok má byť 23 stupňov

S hmlami treba počítať od nedeľného večera až do zhruba desiatej ráno, niekde aj dlhšie.

27. okt 2013 o 16:50 SITA

BRATISLAVA. Teploty typické skôr pre septembrové babie leto ako pre záver októbra nás čakajú aj v pondelok.

Týždeň, ktorý vyvrcholí tzv. dušičkami, podľa aktuálnych informácií Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), sa začne veľmi teplým pondelkom s očakávanými dennými teplotami 18 až 23 stupňov Celzia.

Nadpriemerné teploty by mali byť všade tam, kde sa rozplynú pre jeseň príznačné hmly.

Hmly predpovedá SHMÚ najmä na noc a ráno, miestami sa hmly alebo nízka oblačnosť môžu vyskytovať aj popoludní. Viať by mal južný vietor, na juhozápade v nárazoch silný a na hrebeňoch hôr až búrlivý.

Na spomínané hmly a vietor vydali hydrometeorológovia na pondelok výstrahu 1. stupňa.

Hmla padne takmer na celom území krajiny dnes okolo ôsmej večer. So zhoršenou viditeľnosťou treba počítať do rána do 10:00 a niekde aj dlhšie. Hmly spôsobia nižšiu dohľadnosť, len na 100 až 300 metrov.

SHMÚ ďalej vydalo na pondelok 28. októbra výstrahu 1. stupňa pre vietor. Silnejší ako zvyčajne by mal fúkať od dnešného až do pondelkového večera na niektorých miestach v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji.