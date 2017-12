Prezidentské kampane vedú exnovinári a exposlanci

Šéfov štábov sme sa spýtali na dobré aj slabšie stránky doteraz známych kandidátov na prezidenta.

27. okt 2013 o 20:21 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Bývalý hovorca a poradca Ivety Radičovej a niekdajší novinár Trendu a SME Rado Baťo je šéfom kampane Andreja Kisku.

Predvolebnú kampaň Pavla Hrušovského zasa vedie bývalá dlhoročná novinárka Slobodnej Európy Mária Hlucháňová, ktorá je dlhší čas aj Hrušovského poradkyňou.

Šéfa kampane si vybral aj Radoslav Procházka – je ním Martin Dubéci, ktorý ešte pred pár mesiacmi radil podpredsedníčke parlamentu Erike Jurinovej.

Ján Čarnogurský a Peter Osuský stavili na bývalé poslankyne Máriu Majdovú a Janu Kiššovú.

Hlavou kampane je sám kandidát Ján Čarnogurský

O kampani Jána Čarnogurského hovorí výkonná šéfka jeho kampane, exposlankyňa KDH MÁRIA MAJDOVÁ.

Kto robí strategické rozhodnutia v kampani? Kto je jej hlavou?

„Hlavou kampane je sám pán Čarnogurský. On je šéfom volebného štábu a ja som výkonnou riaditeľkou.“

Nechá si poradiť?

„Samozrejme. Je to skúsený politik a rozhodnutia robí sám.“

Ako často sa rozhodne inak, ako mu radíte?

„Do zásadných konfliktov neprichádzame. Vo väčšine prípadov si dá poradiť.“

Ako chcete dohnať Hrušovského s Kiskom a Procházkom?

„Pokračujeme v kampani a robíme tvrdú drobnú prácu. Rozhodujúce nie sú prieskumy, ale výsledok volieb.“

Čo je najsilnejšia stránka Jána Čarnogurského?

„Jeho manželka. Pani Čarnogurská má už skúsenosti ako prvá dáma, čo je dôležité, má dlhoročné skúsenosti ako miestna poslankyňa v Dúbravke a vie riešiť bežné problémy ľudí. Je to okrem toho matka štyroch detí a babička ôsmich vnúčat, má skúsenosti s charitou.“

Aké má slabé stránky?

„Ak dovolíte, toto vám zo strategického dôvodu nebudem prezrádzať.“

Trúfate si viac na Fica alebo na Lajčáka?

„Pán Čarnogurský sám povedal, že by si za súpera želal pána Fica. Myslí, že by nad ním dokázal skôr zvíťaziť.“

Hrušovský začne v januári

Bývalá novinárka zo Slobodnej Európy MÁRIA HLUCHÁŇOVÁ vedie kampaň Pavla Hrušovského.

Pavol Hrušovský zatiaľ ako jediný kandidát nerobí kampaň. Kedy začne?

„Rešpektujeme, že teraz bude prvé a druhé kolo župných volieb. Skutočnú kampaň by sme chceli začať až po novom roku.“

Kto okrem vás mu dáva strategické rady?

„Je to menší tím – päť či šesť ľudí. Sú medzi nimi Martin Krajčovič, Pavol Abrhan. Snažíme sa získať aj ďalších ľudí.“

Budete mať externú poradenskú firmu?

„Nie, nad tým neuvažujeme.“

Beriete za prioritu presvedčiť SDKÚ, aby podporila vášho kandidáta?

„V tejto chvíli čakáme na odpoveď SDKÚ.“

Dostala by ho táto podpora do výraznejšieho vedenia pred opozičnými kandidátmi?

„Znamenalo by to výrazný posun.“

Hrušovský je dlhoročný politik. Ako chcete dosiahnuť, aby ľudia nevolili Procházku či Kisku?

„Je najlepším kandidátom na prezidenta. Slovenko potrebuje skúseného prezidenta, ktorý rešpektuje politickú súťaž a vždy rešpektoval ústavu.“

Nezávislosť Kisku je výhoda i hendikep

Kampani Andreja Kisku šéfuje bývalý novinár a poradca Ivety Radičovej RADO BAŤO. Ku Kiskovi prišiel z firmy na spoplatnenie webu Piano.

Ako ste sa stali šéfom kampane?

„Vznikalo to spontánne. S Andrejom Kiskom sme strávili hodiny na káve rozprávaním o jeho rozhodnutí ísť do politiky a o volebnej kampani a postupne sme sa posúvali k takejto spolupráci.“

Ste jeden z tých, čo Kisku presvedčili ísť do politiky?

„Nie. Som jeden z tých, ktorých sa pýtal, čo si myslím o jeho rozhodnutí.“

Je schopný dostať milión hlasov tak ako v roku 2009 Iveta Radičová?

„Je mojou prácou pomôcť mu vyhrať voľby.“

Dá si viac poradiť Kiska alebo Radičová?

„Je veľmi vnímavý. Je to typ človeka, s ktorým si treba všetko vydiskutovať, ale je otvorený radám, ktoré mu dáva tím.“

Zvykne vetovať vaše rady?

„Samozrejme, no nie z pozície sily. Keď sa mu niečo nepáči, povie nie, obrátime list a skúsime niečo iné.“

Ako je možné voličov presvedčiť, aby za prezidenta zvolili nepolitika?

„Andrej Kiska sa kandidatúrou na prezidenta stal politikom. To, že nie je závislý od existujúcich politických stranách, je jeho plusom.“

Čo robí dobre? Čo sú jeho silné stránky?

„V priamom kontakte s ľuďmi je autentický, bezprostredný a živý. Zároveň vďaka svojim skúsenostiam môže hovoriť o sociálnych problémoch a ťažkých životných situáciách spôsobených zlyhávaním štátu. A keďže v posledných ôsmich rokoch týmito problémami v rámci Dobrého anjela žil, je to veľmi uveriteľné.“

V čom stráca?

„Jeho silná stránka - že je kandidát nezávislý od politických strán - má aj istý praktický hendikep. Všetko potrebné si musí budovať od základu.“

Ako komunikujete, že vlastnil splátkové spoločnosti?

„Ľudia sa na to občas pýtajú. Andrej Kiska má dostatok argumentov, aby ukázal, že to bol normálny a štandardný biznis.“

Je pre vás ľahší súper Fico alebo Lajčák?

„Sústreďujeme sa na to, aby sme získali či najviac hlasov, nie na špekulácie o súperoch.“

Osuskému postačí jeden bilbord. Verí webu

Šéfkou kampane Petra Osuského je generálna manažérka SaS JANA KIŠŠOVÁ.

Kto ako stratég s vami radí Petrovi Osuskému?

„Ja s Ivanom Štulajterom. On ako šéf komunikácie a komunikujeme, samozrejme, s Richardom Sulíkom.“

Aký vplyv na kampaň má pán Osuský. Má právo veta?

„Som vždy rada, keď je výsledkom konsenzus ľudí, a som rada, keď nemusíme pristupovať k tomu, že niekto niečo vetuje. Pán Osuský nemá veľmi čas sa venovať kampani a jej stratégii, takže je to skôr tak, že mu niečo navrhneme a pokiaľ s tým nemá zásadný problém, v zmysle toho postupujeme.“

Prečo na to nemá čas?

„Je poslancom Národnej rady aj vicestarostom. Je mimoriadne vyťažený.“

Je svojrázny rétor. Je to pozitívum či negatívum?

„Určite pozitívum. Pri určitých nástrojoch kampane nám to uľahčuje prácu. Máme napríklad videoblogy, do ktorých zbierame otázky a on na ne odpovedá a práve jeho rétorické schopnosti mu šetria čas. Dostane otázky a bez prípravy na ne dokáže odpovedať.“

Ste webová a facebooková strana. Bude aj jeho kampaň zameraná hlavne tým smerom?

„Určite do veľkej miery áno. Je to aj jedna z lacnejších foriem.“

Máte jeden bilbord. To je koncept alebo z nedostatku peňazí?

„Dôsledok nedostatku peňazí to nie je. Je to náš postoj k tomuto formátu. Nie celkom sa mi páči, keď strany vytapetujú Slovensko.“

Procházka nie je len pre ľudí KDH

Bývalý poradca podpredsedníčky parlamentu Eriky Jurinovej MARTIN DUBÉCI radí Radoslavovi Procházkovi.

Boli by ste ochotný pracovať pre iného kandidáta?

„Nie. Moja motivácia bola spojená s kandidatúrou pána Procházku.“

Ak by vyhral voľby, chcete pre neho pracovať ďalej?

„Zrejme áno.“

Čo je najsilnejšia stránka vášho kandidáta?

„Je okolo seba schopný postaviť takú koalíciu voličov, ktorá bude schopná urobiť veľmi dobrý výsledok a bude dobrým prezidentom.“

Nie je jeho hendikep, že je ďalším z kandidátov z prostredia KDH?

„Nepúta na seba len konzervatívnych voličov a za svoju prácu v KDH sa nemusí hanbiť. A jeho apel ide ďaleko nad rámec konzervatívneho segmentu.“

Slabé stránky?

„Musíme pracovať na tom, aby sa náš argument, prečo by sa pán Procházka mal stať prezidentom, dostal ku všetkým skupinám rovnomerne. Aj ku starším.“

Bude dobré ďalej v kampani zdôrazňovať, že je najmladším kandidátom?

„Išlo o vstup do kampane. Chceme teraz voličom ponúknuť jeho predstavu o výkone prezidentského úradu.“

Ak by sa dostal do druhého kola, podporí ho celá pravica?

„Zo súčasných kandidátov má na to najväčšiu šancu.“