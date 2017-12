Smer neschváli opozícii sprísnenie majetkových priznaní

Smer chce riešiť majetkové priznania vo vlastnej novele zákona. Tvrdí, že opozícia odmietala dohody.

28. okt 2013 o 12:19 TASR

BRATISLAVA. Opozičný návrh na sprísnenie a sprehľadnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov v parlamente neprejde.

Potvrdil to v pondelok predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer). Konanie opozičný strán označil za populizmus.

"Predloženie tohto zákona v tejto podobe a bez súhlasu širokého politického centra, najmä Smeru, považujeme za populizmus, a preto tento návrh neprejde," vyhlásil Paška.

Poslanec Miroslav Beblavý (SDKÚ), ktorý ako jeden z opozície o návrhu zmeny ústavného zákona rokoval, pre TASR reagoval, že pod návrhom novely sú podpísané všetky parlamentné strany okrem Smeru.

"Je evidentné, že problém je v Smere. Nikto z tejto strany nám však nikdy nevysvetlil, v čom je presne problém. Tento návrh je navyše kompromis, ktorý sme pôvodne s pánom Paškom dohodli," povedal opozičný poslanec.

Fico: Vylamujú otvorené dvere

Premiér Robert Fico (Smer) nedávno povedal, že nové majetkové priznania bude riešiť vládny návrh zákona, a nie poslanecký, ako sa pôvodne plánovalo.

Podľa jeho slov opozícia tým, že predložila zmenu ústavnej právnej normy sama, vylamuje otvorené dvere.

"Na takejto téme musí prísť normálna politická dohoda, ale oni sa nechcú dohodnúť na ničom. Nenecháme sa vydierať, pokračuje príprava vládneho návrhu zákona a chceme predložiť určité opatrenia do budúcnosti," uistil Fico.

Priznáva, že pôvodne mal zmenu zabezpečiť poslanecký návrh.

"Ale s nimi sa nedá na ničom dohodnúť. Ak sa nechcú dohodnúť, tak nebude nič. My dáme vládny návrh zákona a väčšina bude môcť rozhodnúť," avizoval.

Premiér problém nevidí

Na otázku, či je premiér zmierený s tým, že nové majetkové priznania nebudú platiť už od januára, odvetil, že on sám nemá žiaden problém s limitmi či majetkovými priznaniami.

"Všetci viete, čo mám. Moja chata je najznámejšia na Slovensku, viete kde bývam, že mám osemárovú vinicu, viete, na akom aute jazdím. Ja s tým problém nemám. Celý problém je, že opozícia odmietla akékoľvek dohody," dodal.

Vládny Smer a opozícia dlhší čas rokovali o novej podobe ústavného zákona, ktorý má sprísniť a sprehľadniť majetkové priznania verejných funkcionárov.

Nedohodli sa, a tak opoziční poslanci predložili novelizáciu. Ak by to neurobili, právna norma by nemohla platiť od januára. Smer ju však aj na základe vyjadrení predsedu vlády nepodporí.

Poslanci budú rokovať tento týždeň.