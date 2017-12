Na muža, ktorého zatkli v Thajsku, platí u nás príkaz na zatknutie

Príkaz vydala polícia ešte v roku 1999. Na Slovensku mal muž prezývaný Alex vydierať syna podnikateľa.

28. okt 2013 o 16:12 TASR





BRATISLAVA. Na Adriana V., prezývaného Alex, ktorého približne pred mesiacom zadržali na thajskom ostrove Phuket a ktorý mal údajne pracovať pre najsilnejšiu drogovú mafiu v tomto regióne, na Slovensku stále platí príkaz na jeho zatknutie.

"Po menovanom vyhlásilo 3. júna 1999 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava IV pátranie. Vyhlásené bolo na základe príkazu na zatknutie vydaného Okresným súdom v Trnave. Po menovanom polícia naďalej riadne pátra," povedal hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Mal vydierať

V polovici 90. rokoch sa mal Adrian V. s ďalšími dvoma mužmi dopustiť vydierania na synovi istého podnikateľa zo Záhoria. TASR to potvrdili viaceré zdroje.

Ako prvú informáciu o zadržaní v súčasnosti 43-ročného Adriana V. v Thajsku priniesla v sobotu 26. októbra vo svojom večernom spravodajstve televízia JOJ.

Zo Slovenska mal odísť ešte v 90. rokoch a istý čas pôsobiť aj v cudzineckej légii. Jeho manželka bola Thajčanka, údajne dcéra policajného funkcionára. Jeden jeho známy sa o ňom pre televíziu vyjadril, že vybavoval falošné doklady a povolenia na vstup do krajiny.

Utiekol do légie

Podľa informácií TASR však Alex, známy aj pod prezývkou Frico, mal uniknúť pred slovenskými orgánmi práve do francúzskej cudzineckej légie, a potom po nezhodách utiekol aj z tejto služby práve do Thajska, a to do mesta Pattaya. V tejto oblasti sa koncom 90. rokov zdržiavalo viacero hľadaných Slovákov.

Alex mal v krajine najskôr vlastnú reštauráciu aj erotický salón, ktoré navštevovali i osoby hľadané slovenskými orgánmi. Adrian V. mal pôsobiť aj v susednej Kambodži a v krajinách mal k dispozícii, podľa neoficiálnych informácií, belgický pas.

V skupine, ktorú pred mesiacom zadržali na ostrove Phuket, boli okrem neho aj ďalší bývalí žoldnieri. Šéfoval im Američan menom Hunter, ktorý slúžil v armáde ako snajper. Na pašovaní ročne zarobili milióny eur.

"Ide o rozsiahlu sieť, ktorá obchodovala s drogami na území Thajska aj za hranicami. Dlhší čas bola v centre záujmu amerických úradov," povedal šéf polície v Bangkoku.

Podľa informácií televízie JOJ Alexa vydali do USA, kde ho budú súdiť za obchodovanie s drogami. Jeho komplicov, ktorým mal poskytovať krytie, obvinili z dvojnásobnej vraždy. Či budú žiadať o vydanie aj slovenské justičné orgány, zatiaľ nie je známe.