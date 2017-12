Harabinove hriechy rátal už sudca Majchrák. Zbytočne

Do SME prišiel Majchrákov list spred trinástich rokov. Opisuje metódy Štefana Harabina na umlčanie jeho kritikov.

28. okt 2013 o 20:29 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Ako veľmi škodí Štefan Harabin justícii, upozorňoval pred trinástimi rokmi dnes už nebohý sudca Juraj Majchrák v liste, o ktorom sa doteraz nevedelo.

Majchrákovu spoveď, adresovanú priamo Harabinovi, niekto minulý týždeň doručil aj do SME.

Dokument je z 8. augusta 2000, keď bol Majchrák podpredsedom Najvyššieho súdu.

Nie som agent

J. Majchrák uznávaný odborník a kritik Štefana Harabina,

bol prezidentom Združenia sudcov Slovenska,

v decembri 1999 sa stal podpredsedom NS SR,

zomrel vo veku 55 rokov.

V liste pripomína, ako mu Harabin dával najavo, že ho nemá rád a v kuloároch ho nazýval agentom ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského.

„Môžem Ťa ubezpečiť, že nie som agentom žiadneho politika. Pre justíciu sa snažím urobiť len to najlepšie a verím, že mi na to budú sily stačiť.“

Ďalej písal, ako sa mu Harabin vyhrážal disciplinárnym stíhaním, ak sa bude zúčastňovať na práci protikorupčnej komisie u vtedajšieho podpredsedu vlády.

Harabin ho vynechával z rokovaní so zahraničnými delegáciami, kde potom prezentoval iba svoje názory na problémy v justícii.

Ako podpredseda súdu mal Majchrák zakázané podpisovať ekonomické doklady, odpojili mu zahraničnú telefónnu linku, dostal odporúčanie, aby nevystupoval v médiách.

Nie je to slušné

V závere Majchrák dodáva, ako ho Harabin odmietol prijať, keď mu chcel blahoželať k narodeninám.

„Nemal by si sa znižovať k tomu, že prikážeš sekretárkam, aby mi neotvorili dvere. Po prvé to veľmi počuť a po druhé to nie je slušné, pretože ide o úradnú miestnosť, a nie súkromný byt.“

Dlhoročného trestného sudcu Majchráka neskôr Harabin preradil do správneho kolégia, kde aj teraz končia jeho kritici.

V auguste 2010 musel Majchrák pre psychické problémy odísť. V apríli 2011 spáchal samovraždu.

Harabin sa zatiaľ v prvej vláde Roberta Fica stal ministrom spravodlivosti za HZDS. V roku 2009 podal na Majchráka sériu disciplinárnych návrhov, hrozilo mu až odvolanie z funkcie. V júni 2009 Harabina opäť zvolili za šéfa súdu. Chcel byť aj ústavným sudcom.

Harabin nekomentuje

V stredu má Ústavný súd rozhodovať o disciplinárnych návrhoch proti Harabinovi pre zneužívanie funkcie.

Okresný súd v Bratislave v ten istý deň rieši Harabinovu žalobu na Majchrákovu psychiatričku Renátu Papšovú. Tá sa vlani vyjadrila, že Majchráka k smrti dohnala Harabinova perzekúcia.

K obsahu listu sa Harabin vyjadriť odmietol. Neodpovedal ani, ako by charakterizoval vzťahy s Majchrákom.

„Pozývame vás na verejné pojednávanie na okresnom súde, kde sa všetko dozviete,“ odpovedala jeho kancelária.