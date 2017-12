Zneužívané deti policajtom volať nebudú, dôležitá je citlivosť okolia

IVAN LEITMAN vybudoval detské krízové centrum, kde s týranými deťmi pracuje s tímom odborníkov.

Pätnásť rokov pracoval v diagnostickom centre pre dievčatá. Hovorí, že v práci s nimi pochopil, že problémy v ich správaní sú často len dôsledkom niečoho iného. Do diagnostických a reedukačných centier sa podľa neho často dostávajú aj deti, ktoré trpia týraním, zneužívaním či zanedbávaním. Založil preto občianske združenie a vybudoval Detské krízové centrum Náruč v Žiline, kde s takými deťmi pracuje s tímom odborníkov. Spolupracoval na tvorbe Národnej stratégie ochrany dieťaťa pred násilím. IVAN LEITMAN.

Prípady utýranej Lucky, či dospelej ženy, ktorú roky znásilňoval otec, otvorili tému ochrany detí pred týraním a zneužívaním. Ako je na tom podľa vás Slovensko dnes?

„Výskyt syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa - CAN - je slabo zdokumentovaný, pričom najslabšie je zachytené sexuálne zneužívanie detí. Aj preto, že sa ťažko identifikuje. Až po prípade Lucky došlo k snahám zaoberať sa témou ochrany detí pred násilím komplexnejšie.“

V koľkých prípadoch ste sa so sexuálnym zneužívaním detí stretli vo svojej praxi?

„Naše krízové centrum funguje štrnásty rok, prešlo ním viac ako 500 detí. Sexuálne zneužívanie alebo vážne podozrenie naň sme zaevidovali približne v 5-percentách prípadov. To číslo však absolútne nezohľadňuje realitu a výskyt tohto fenoménu.“

Čo tým myslíte?

„Medzi deťmi zachytenými v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany tvoria väčšinu zanedbávané deti, v menšej miere deti fyzicky týrané. Sexuálne zneužívané deti tvoria zanedbateľnú časť. Tento nízky počet je signálom, že u nás zásadným spôsobom zlyháva vyhľadávacia činnosť. Deti majú mizivé šance, že niekto zabráni ich zneužívaniu. Obzvlášť, ak sú ešte malé a nenavštevujú ani škôlku, ani školu. Takéto deti ostávajú neviditeľné a prepadávajú podpornou sieťou. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v minulom roku evidovalo spolu 545 detí ohrozených syndrómom CAN. To však neznamená, že len toľko detí potrebovalo pomoc. Ak by som z rôznych výskumov zameraných na výskyt sexuálneho zneužívania detí vybral tie, ktoré vykazujú najnižšie hodnoty (okolo 5%), na Slovensku by sme dospeli k počtu okolo 50 000 detí.“

Existuje účinné riešenie tejto situácie?

„Je dôležité vytvoriť také prostredie, ktoré by k identifikácii detí ohrozených násilím motivovalo aj širokú verejnosť, napríklad susedov, známych, či spolužiakov. Do vyhľadávania je tiež potrebné zapojiť čo najviac pracovníkov prvej línie, ktorí sú s deťmi v kontakte. Pediatrov, detské sestry, učiteľov, sociálnych pracovníkov.“

Prečo to nefunguje?

„Bežne sa stretávame s tým, že na obrazovkách vyvoláva násilie páchané na deťoch silné emócie a ochotu pomôcť, často to tam však aj končí. V reálnom živote si ľudia neradi pripúšťajú, že deti trpia, nasleduje odmietanie a spochybňovanie. Stretávame sa so sociálnymi pracovníkmi, ktorí nemajú čas na prácu v teréne, lebo sú zahltení spismi, alebo učiteľmi, ktorí sa nechcú starať do záležitostí rodiny, hoci vidia mnohé podozrivé signály. Lekári argumentujú, že ak by mali skúmať pôvod každej modriny, nestíhali by liečiť. Policajti zas pri vyšetrovaní poučujú znásilnené dievča, že nemala byť večer vonku.”

Je to aj o vzdelaní?

„Vzdelávanie je veľká téma pre kohokoľvek, kto s dieťaťom príde do kontaktu. Len dôkladná znalosť signálov ohrozenia a prejavov násilia páchaného na deťoch, schopnosť citlivo komunikovať a funkčný systém pomáhajúcich inštitúcií umožňuje obetiam včas poskytnúť pomoc. Pre vyššiu angažovanosť nás všetkých sú dôležité kampane zamerané na scitlivovanie verejnosti voči tejto téme. Dôležitá je aj medzirezortná spolupráca zaangažovaných ministerstiev.“

Ako je na tom systém podpory teraz?

O systéme, ktorý by ohrozeným deťom poskytoval komplexnú pomoc, na Slovensku zatiaľ nemožno hovoriť. Osobitne sa to týka sexuálneho zneužívania detí. Každý systém je taký silný, aký je silný najslabší článok reťaze. V tomto zmysle vnímam medzery vo všetkých článkoch.“

Kto by mal robiť vyhľadávaciu činnosť? Sociálni pracovníci argumentujú, že oni na to nemajú ani právne kompetencie, ani časové možnosti a personálne kapacity.

Primárne je to úloha jednotlivých úradov práce, oddelení sociálnoprávnej ochrany. Sú však finančne, odborne aj personálne poddimenzované. To treba zmeniť. Pomôcť by mohli tiež funkčné bezplatné linky dostupné deťom. Nedá sa očakávať, že deti budú telefonovať na jednotlivé úrady práce či na políciu. Najefektívnejšia by bola bezplatná linka s trojciferným číslom, kam by sa mohli deti kedykoľvek dovolať. Takúto linku by mal v plnej miere podporovať štát. A nesmieme zabúdať na dôležitú úlohu ďalších odborníkov, ktorí denne prichádzajú do styku s deťmi.

Roky chýbala stratégia a zrazu leží na stole.

„Ľady sa pohli najmä po prípade utýranej Lucky. U viacerých členov Výboru pre deti a mládež som sa dovtedy stretával s názorom, že v našej krajine násilie na deťoch už riešiť nemusíme, lebo také problémy v našej spoločnosti nie sú. Až potom sa nám podarilo nájsť spojencov tak v radoch mimovládnych organizácií, ako aj pracovníkov MPSVR. “

Zdvíha sa však aj odpor ľudí, ktorí sa boja, že štát takýmto spôsobom len umožní úradníkom svojvoľne kradnúť deti z rodín. Čo si o tom myslíte?

„Šíriť medzi ľuďmi strach, že môžu prísť o dieťa na základe svojvoľného rozhodnutia sociálneho pracovníka považujem za nezodpovedné. Naša legislatíva neumožňuje vyňať dieťa z rodiny bez rozhodnutiu súdu a bez závažných dôvodov. My sa stretávame naopak s tým, že deti ohrozené hrubými formami týrania alebo sexuálneho zneužívania sú ponechané napospas rodičom, ktorí toto násilie na nich páchajú. Tak to bolo aj v prípade utýranej Lucky. Ak by sa jej pomohlo včas, hoci aj formou súdneho rozhodnutia o vyňatí z rodiny, mohla dnes žiť.“