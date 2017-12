Focus: Smer má 35 percent, v parlamente by bola aj Nova

V októbrovom prieskume stúpalo druhé KDH aj tretí Obyčajní ľudia. SMK a SaS sú na hranici.

29. okt 2013 o 13:17 sita, tasr, sme.sk





BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, podľa prieskumu agentúry Focus by ich vyhrala strana Smer.

Jej preferencie však v porovnaní so septembrom mierne klesli. Teraz by získala 35,5 percenta, v septembri to bolo 36,2 percenta.

Z pravice by nechýbal nik

Na druhom mieste by sa umiestnilo KDH so ziskom 12,8 percenta, ktoré si polepšilo - v septembri mali 11,9 percenta.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si v porovnaní so septembrom tiež polepšilo, volilo by ho 9,7 percenta potenciálnych voličov, v septembri 7,5 percenta.

SDKÚ by v októbrových voľbách získala 8,1 percenta, Nova 5,9 percenta a Most-Híd by volilo 5,8 percenta voličov.

Strana maďarskej komunity (SMK) by získala 5,1 percenta a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo päť percent.

Ostatné strany by sa do parlamentu nedostali. Pod hranicou zvoliteľnosti zostala SNS (3,5 percenta).

Voliť by nešiel každý piaty

Agentúra Focus prieskum uskutočnila od 8. do 15. októbra na vzorke 1 014 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Respondentom položili otázku: "Predstavte si, že by sa parlamentné voľby konali tento víkend a kandidovali by nasledujúce politické strany. Ktorej strane by ste dali svoj hlas?"

Voliť by nešlo 20,5 percenta opýtaných, 13,5 percenta nevedelo či nechcelo odpovedať.

Agentúru SITA informoval Martin Slosiarik z Agentúry Focus.