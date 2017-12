Kaliňák na výbore zopakoval, že zločinec Drag nepracoval pre políciu

Minister odmieta, že Jozef Drag skladal sľub do jeho rúk. Polícii však pri odhaľovaní zločinov pomáhal.

29. okt 2013 o 16:29 tasr, sita





BRATISLAVA. Tvrdenia Jozefa Draga o tom, že vysokým policajným predstaviteľom odovzdával čierne peniaze z trestnej činnosti, sú výmysly.

Po utorkovom mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý zasadal za zatvorenými dverami, to opakovane vyhlásil minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Poslancom mal vysvetliť, či tento šesťnásobný recidivista skutočne pracoval pre políciu.

"Jediní, kto tu hovorí pravdu, sme my, jediný, kto tu usvedčujúco klame, je tento pán. Veci, čo hovorí, okrem tých, ktoré súvisia s prácou proti organizovaným skupinám, sú výmysly," vyhlásil Kaliňák.

Kaliňák veľa hovoriť nemôže

Komunikačný odbor ministerstva vnútra už skôr priznal, že Drag s políciou spolupracoval pri odhaľovaní závažnej trestnej činnosti v podsvetí.

"My sme viazaní zákonom o ochrane utajovaných skutočností. Nikomu nebudem dopodrobna rozprávať, ako sa na Slovensku bojuje s organizovaným zločinom. Tento systém tu funguje viac ako 12 rokov, myslím si, že je veľmi úspešný, lebo sa nám darí objasňovať staré vraždy, podarilo sa rozložiť mnohé organizované skupiny," povedal minister.

Dragovo tvrdenie, že skladal sľub priamo do rúk ministra vnútra, Kaliňák poprel. Či mu podpísal personálny rozkaz, nepovedal, lebo to vraj nevie a nebude to ani dodatočne zisťovať.

"Nebudem zisťovať veci, ktoré sú súčasťou utajovania postupu polície v prípade boja s organizovaným zločinom," zdôraznil. Výbor zobral ministrovo vysvetlenie na vedomie.

Galko: Nemali s ním spolupracovať

Člen výboru a iniciátor jeho zasadnutia Ľubomír Galko (SaS) je presvedčený, že polícia nikdy nemala s Dragom spolupracovať.

Zároveň informoval, že v polícii existuje Odbor špecializovanej správy, ktorý pracuje v absolútnom utajení a je bez kontroly. Galko chcel na tomto odbore vykonať poslanecký prieskum, poslanci mu to ale neschválili.

"Nebolo mi zodpovedané, prečo sa nezačalo trestné stíhanie na tohto človeka. Veď on sa verejne v roku 2011 priznal k závažným veciam. Hovoril o Karolovi Mellovi, o tom, že mu nosil peniaze, hovoril o úplatkoch v polícii. To sa nedá odbiť tým, že rozpráva hlúposti. Bolo to verejné obvinenie, a tu je povinnosť šéfa polície či ministra vnútra hnať tých funkcionárov na detektor lži," tvrdí Galko.

Podľa jeho slov Jozef Drag spolupracoval s políciou na takom základe, na ktorom by to on osobne nikdy nepripustil.

"Dozvedel som sa, že tá spolupráca bola posvätená človekom, ktorý to v zmysle zákona posvätiť má. Dozvedel som sa to len z rozprávania ministra vnútra a chcel som si to na prieskume preveriť," vysvetlil Galko.

Policajný prezident neprišiel

Exminister obrany pred časom vyhlásil, že v prípade ide o podozrenia z korupcie najvyšších funkcionárov polície, z ktorých jeden je dnes šéfom inšpekcie ministra vnútra a druhý poradcom ministra vnútra.

V návrhu na zvolanie utorkového mimoriadneho rokovania výboru preto žiadal predvolať nielen ministra vnútra, ale aj policajného prezidenta Tibora Gašpara, šéfa inšpekcie Ivana Ševčíka a Kaliňákovho poradcu Ľubomíra Minicha. Tí neprišli.

"Drag vo výpovedi tvrdí, že im odovzdával čierne peniaze z trestnej činnosti. Je šokujúce, že títo dvaja na neho nepodali trestné oznámenie. Očakávam, že minister vyvráti všetky informácie, ktoré v danom článku odzneli. Nech by boli za tým akékoľvek ušľachtilé ciele, tak prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr polície je v demokratickej krajine absolútne neprípustné," povedal nedávno Galko s tým, že ak sa podozrenia potvrdia, Kaliňák by mal z rezortu vnútra odísť.

Kaliňák už pred týždňom reagoval, že medializované informácie sú úplné nezmysly a bola podaná séria trestných oznámení.

Pravdivé je podľa jeho slov to, že Drag je stíhaný za organizovanú kriminalitu, bol obvinený aj obžalovaný.