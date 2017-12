Most navrhuje, aby o názve obce rozhodovali občania, nie vláda

Vláda by podľa návrhu musela rešpektovať zmenu názvu obce, ak o tom rozhodnú v referende jej obyvatelia.

30. okt 2013 o 14:15 tasr, sita

Vláda by podľa návrhu Gábora Gála a Arpáda Érseka musela rešpektovať zmenu názvu obce, ak o tom rozhodnú v referende jej obyvatelia.

BRATISLAVA. O zmene názvu obce nemá rozhodovať vláda, ale obyvatelia obce v referende. Pokiaľ sa vyslovia v úspešnom referende za zmenu názvu, vláda to bude musieť rešpektovať.

Počíta s tým novela zákona o obecnom zriadení, ktorú na novembrovú schôdzu predkladajú poslanci Mostu-Híd Gábor Gál a Arpád Érsek.

"Keď ľudia rozhodnú, že chcú zmenu a ide o historický názov obce, hociktorá vláda by musela akceptovať vôľu občanov," povedal v stredu Érsek.

Vláda by do zmeny názvu obce mohla podľa Mostu-Híd hovoriť, ak by mala pochybnosti o dodržaní zákona, napríklad aj v prípade, že by išlo napríklad o hanlivý názov obce.

Kabinet by sa mohol obrátiť na Ústavný súd, ktorý by vo veci rozhodol.

Bugárovci pripomínajú, že v súčasnosti názov obce určuje alebo mení vláda, čo podľa nich umožnilo súčasnému kabinetu Roberta Fica (Smer) odmietnuť zmenu názvu obce Tešedíkovo na Pered. A to aj napriek tomu, že za zmenu názvu sa vyslovila väčšina obyvateľov Tešedíkova v úspešnom referende.

Gál zdôraznil, že moc pochádza od ľudí, na čo Ficova vláda podľa neho zabudla, keď nerešpektovala výsledky referenda v Tešedíkove.

