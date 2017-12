Slováci zranení v Kandaháre by chceli zostať v armáde

Terorista, ktorý v Afganistane strieľal na slovenských vojakov, je na zozname nežiaducich osôb.

31. okt 2013 o 12:44 SITA

BRATISLAVA. Dvojica slovenských vojakov, ktorí boli vážne zranení pri júlovom útoku teroristu Lambara Chána v Afganistane, sa bude ešte dlho doliečovať zo zranení, ale napriek tomu by zostala v armáde.

Strelec, ktorý sa pridal k Talibanu, smeroval na dva zoznamy nežiaducich osôb – jeden používajú krajiny schengenu a druhý USA.

Vojaci Matej Macho (26) a Martin Chropovský (23) vo štvrtok prvý raz predstúpili pred novinárov a rozpovedali spomienky na incident z Kandaháru.

„Myslel som si v tej sekunde, že je to výcvik, potom som si uvedomil, že sme v Kandaháre, bola to streľba, ostré náboje,“ spomínal Macho na udalosť, ktorá mu bežný rutinný výcvik zmenila na boj o život.

Macho mal vážne zranené rameno, Chropovský hlavu. Najprv ich ošetrili vo vojenskej nemocnici priamo v Kandaháre, odtiaľ ich previezli do americkej vojenskej nemocnice v Nemecku.

Po zlepšení stavu smerovali do slovenskej vojenskej nemocnice, potom rehabilitovali v Kováčovej.

video //www.sme.sk/vp/28434/

Čaká ich dlhé liečenie

Macho po incidente už nad možnosťou účasti v ďalšej zahraničnej misii neuvažuje. „Myslím si, že to bolo také znamenie, že treba popremýšľať nad niečím iným,“ poznamenal.

Obaja by však radi zostali v ozbrojených silách. „Určite by som chcel slúžiť v armáde, ale uvidíme, ako to bude s tým zdravotným stavom, či mi to dovolí,“ povedal Macho s tým, že doliečovanie sa v jeho prípade odhaduje na dva až tri roky.

Aj Chropovského čaká dlhé liečenie. „Ako sa povie, beh na dlhé trate, keby sa môj zdravotný stav zlepšil natoľko, že by mi dovoľoval slúžiť v ozbrojených silách, tak by mi bola česť naďalej slúžiť,“ dodal.

Obaja sú stále príslušníkmi armády, sú v domácom liečení a podľa náčelníka Generálneho štábu OS SR Petra Vojteka im venujú maximálnu pozornosť.

„Keď budú schopní ďalšej služby, pretože kritériá na službu sú veľmi prísne, určite budú ďalej slúžiť,“ povedal náčelník Vojtek. „Sú to chlapi ako hory – ich fyzická kondícia pomohla pri rekonvalescencii,“ dodal.

Pred útokom strelca nepoznali

Útočník Lambar Chán je už zaradený v schengenskom zozname, kde sú osoby v kategórii persona non grata (nežiaduce) pre EÚ a americkom zozname ministerstiev vnútra a zahraničných vecí, ktorý je tiež pre osoby kategórie persona non grata.

„Umožňujú sledovanie a prípadne identifikovanie osôb, ktoré sú naň zaradené,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva obrany Miloš Koterec s tým, že postih je možný až po tom, ako by bola dotyčná osoba odsúdená.

Chána však doteraz nedali na zoznamy OSN, kde sú členovia Talibanu a al-Kájdy. „Aj tam spolupracujeme a hľadáme riešenia, momentálne je loptička na afganskej strane, kde prebieha vyšetrovanie afganskými bezpečnostnými silami,“ dodal Koterec.

Slovenskí vojaci pred útokom strelca nepoznali, slúžil na strážnej veži civilnej časti letiska.

Minister obrany Martin Glváč stále verí, že útočníka dolapia. "Podnikáme oficiálne aj neoficiálne kroky," dodal Glváč, ale podrobnosti nechcel konkretizovať.

Útočník z väzenia ušiel

Dvojicu slovenských vojakov ťažko zranil 9. júla útočník Lambar Chán v afganskom Kandaháre.

Bol príslušníkom Afganskej národnej armády a na slovenskú jednotku zaútočil zo strážnej veže medzinárodného letiska, teda civilnej časti, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti územia vojenskej základne, kde práve cvičili Slováci.

O život prišiel 35-ročný čatár Daniel Kavuliak. Je prvou slovenskou obeťou v operácii ISAF v Afganistane a 55. slovenským vojakom, ktorý zomrel počas plnenia úloh v zahraničných misiách od roku 1993.

Dvaja slovenskí vojaci boli zranení ťažko a štyria ľahko. Štyria ľahko zranení vojaci odmietli možnosť vrátiť sa domov a ostali slúžiť v misii.

Útočník neskôr ušiel z afganského väzenia, na slobodu mu pomohol strážnik jeho cely. Dvojica predstierala, že zadržiavaný muž je chorý a potrebuje ošetrenie vo vojenskej nemocnici. Hnutie Taliban potvrdilo, že strelec bol naň napojený.