Prvé klientske centrá úradov by mali otvoriť začiatkom budúceho roka

Ľudia by mali mať možnosť vybaviť si úradné záležitosti v ktoromkoľvek meste, kde otvoria centrum.

31. okt 2013 o 17:47 TASR

BRATISLAVA. Prvé klientske centrá, na ktorých by si občania mali vybaviť väčšinu záležitostí spojených so štátom, by sa mali otvoriť v januári 2014.

Ide napríklad o mestá Nitra, Topoľčany, Stará Ľubovňa, Svidník či Kežmarok.

O ďalšom kroku reformy ESO vo štvrtok informoval minister vnútra Robert Kaliňák (Smer).

Postupne by sa mali pridávať ďalšie klientske centrá a v priebehu budúceho roka by ich mohlo byť otvorených asi 70 percent z približne 90 plánovaných.

Kaliňák priznal, že začiatky môžu sprevádzať komplikácie, verí však, že klientske centrá občanom prinesú komfort a úsporu času.

"Má to všetko svoje chyby krásy, ale verím, že sa nám to podarí vyladiť, aby v roku 2015 už všetko fungovalo na sto percent," povedal.

Okrem iného spomenul zásady, podľa ktorých by si občania mohli svoje záležitosti vybaviť v hociktorom klientskom centre na Slovensku, či aby informáciu, ktorú raz štátnemu úradu odovzdali, už nemuseli poskytovať znova pre iný štátny úrad.

"Chceme umožniť, aby každý bez ohľadu na trvalý pobyt mohol využiť služby štátneho orgánu v mieste, kde práve pracuje, kde je na dovolenke, kde sa zdržuje," dodal Kaliňák.