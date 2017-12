Zriadili infolinku pre otázky o krajských voľbách

Informačná telefonická linka je k dispozícii voličom počas pracovných dní aj v deň volieb.

4. nov 2013 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Na otázky spojené so sobotňajšími krajskými voľbami odpovie od pondelka voličom volebná infolinka.

Ako povedala zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) pre voľby do orgánov samosprávnych krajov Eva Chmelová, informačná telefonická linka Ministerstva vnútra k voľbám funguje na bratislavských telefónnych číslach: 02/ 5094 2312 a 02/ 4859 2312 alebo na tých istých číslach, no s koncovým dvojčíslom -13.

Volať na ňu možno tento týždeň, počas pracovných dní od 7:30 do 15:30 a v deň volieb, 9. novembra v čase hlasovania od 7:00 do 22:00.

Na volebnej infolinke odpovedajú pracovníci ministerstva vnútra na otázky súvisiace s právami a povinnosťami voličov, ako aj s organizačným zabezpečením volieb.

Informačná linka je určená výlučne pre obyvateľov a neposkytujú sa na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým stranám, kandidátom či obciam.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - ich predsedov a poslancov - sa uskutočnia v sobotu 9. novembra od 7:00 do 22:00. V prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr, všade však budú volebné miestnosti otvorené do 22:00.

Ak kandidát na predsedu samosprávneho kraja nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, do 14 dní bude druhé kolo, teda pravdepodobne v sobotu 23. novembra.