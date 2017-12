Polis: Smer za rok mierne klesol, má 39 percent

V októbrovom prieskume sa do parlamentu tesne dostali SMK a SaS, mimo neho by skončili Nova a SNS.

4. nov 2013 o 11:26 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali na konci októbra, zvíťazila by v nich Smer so ziskom 39 percent hlasov.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý urobila pre agentúru SITA od 25. do 29. októbra na vzorke 1 119 ľudí starších ako 18 rokov v celej republike.

Respondenti odpovedali na otázku: "Keby sa parlamentné voľby konali tento víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"

Výsledky: