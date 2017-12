Dcéry: Mysleli sme si, že sex s otcom je normálny

So sestrami aj s ich manželmi sme sa stretli v malom byte jednej z nich. Počas niekoľkohodinovej debaty bolo cítiť najmä bolesť. Nielen z tráum, ale aj z toho, koľkokrát už museli o detailoch vypovedať na polícii, pred znalcami či na súde a výsledok stále žiadny. Ťažko nesú aj to, že ich za udanie otca zavrhla rodina z jeho strany.

„Ani po štyroch rokoch, čo prípad riešia polícia a súdy, nepoznáme výsledok. Pred hnusným právnikom násilníka musíme rozprávať o najintímnejších detailoch, ako nás otec chytal za klitoris. A keď skončíme, on sa výsmešne spýta, prečo sme mu to dovolili? Veď to je strašné.“

Takto formuluje pocity 21-ročná Zuzana, a jej o rok staršia sestra Monika (ich mená sme zmenili) súhlasí. Dnes sú vydaté a študujú na vysokej škole, tráum zo zneužívania sa však nezbavili ani po rokoch.

Za to, že otca udali, ich odvrhla rodina z jeho strany. „Obeť sexuálneho násilia sa možno dokáže pripraviť na to, že vinník bude zapierať, nikdy sa však nepripraví na to, ako sa zachová rodina. Práve to je najzraňujúcejšie,“ smutne hovorí Monika. Čo sa pred rokmi dialo v navonok konzervatívnej rodine, ktorá žila v dedinke pri Banskej Bystrici?

Sex s otcom ako večerný rituál

Otec podnikal a vracal sa neskoro večer. „Keď som mala 12, zrazu nás začal chodiť ukladať spať. Ľahol si medzi mňa a sestru, čítal rozprávky a hladkal nás po hlavách a chrbte. Po čase prešiel na nohy, brucho, prsia a pohlavné orgány. „Tri roky som niekoľkokrát týždenne vďaka jeho dráždeniu zažívala orgazmus,“ bez emócií konštatuje Monika.