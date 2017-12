4000 km župných ciest je rozbitých. Niekde by nepomohol ani celý rozpočet

Osem žúp dnes spravuje 14-tisíc kilometrov ciest. Viaceré sa pre ich opravy zadĺžili.

4. nov 2013 o 20:09 Michal Piško

BRATISLAVA. Ak ste niekedy nadávali na stav ciest, je dosť pravdepodobné, že adresátom vašej výhrady bol samosprávny kraj.

Investície do dopravy predstavujú po stredných školách a sociálnych zariadeniach tretiu najväčšiu položku v rozpočtoch žúp.

Desiatky miliónov eur ročne idú na dotácie prímestskej autobusovej dopravy a na opravy ciest II. a III. triedy, ktoré im štát previedol v roku 2004.

Chýbajú stovky miliónov

Osem žúp dnes spravuje 14-tisíc kilometrov ciest, čo je štyrikrát viac, ako si ponechal štát. Kraje len v tomto volebnom období investovali do ciest 283 miliónov eur.

Takmer štyritisíc kilometrov župných ciest je i tak stále v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Práve pre cesty sa pritom viaceré kraje výrazne zadlžili.

Najviac si požičiaval Trnavský samosprávny kraj, dlh na obyvateľa kraja už presiahol sto eur. Až 72 percent z týchto úverov išlo na financovanie rekonštrukcií ciest.

Trnavský odhad, že na opravy ciest potrebuje ešte 27 miliónov eur, patrí k tým skromnejším.

„Potrebujeme ešte 298 miliónov eur,“ napísala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Veronika Fitzeková.

V Banskobystrickom kraji chýbajúcu sumu odhadli na 260 miliónov, v Bratislavskom na 150 miliónov eur. Týmto krajom by na opravy zďaleka nestačil ani celoročný rozpočet.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že štát na tom nie je lepšie.

„Je fakt, že cesty na Slovensku sú dlhodobo podfinancované a pre nedostatok peňazí sa niekoľko desaťročí zanedbávala ich údržba,“ vraví hovorca Martin Kóňa.

„Ak by sme dnes chceli zrekonštruovať všetky cesty v nevyhovujúcom stave, vyžiadalo by si to niekoľko miliárd eur,“ dodáva.

Obce štátu neveria

Oslovení starostovia obcí si nemyslia, že cesty v správe štátu by na tom boli lepšie.

Starosta Vyšného Hrušova Milan Naster spomína, ako cestu III. triedy prechádzajúcu cez obec zničili zosuvy pôdy po povodniach v roku 2010.

„Stálo to asi dva roky, keď premávku riadili semafory iba v jednom profile, ale Prešovský kraj napokon zohnal peniaze z eurofondov a prvú etapu opravy už ukončili.“

Starosta obce Beluša v Trenčianskom kraji Ján Prekop si myslí, že lepšími vlastníkmi ako štát či župa by boli obce.

„Cez našu obec prechádzalo denne 150 až 200 nákladných áut, ktoré vozili kameň na rekonštrukciu železnice. Na kraji však doteraz nedokázali schváliť ani rozpočet a oprava havarijnej cesty sa len odkladá,“ hnevá sa.

Riaditeľ Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Stanislav Lališ upozorňuje, že štát na župy previedol cesty, viacero vecí však nechal nedotiahnutých.

Tisíce služobných áut jazdiacich po celej krajine platia cestnú daň v bratislavskej župe, kde majú firmy administratívne sídlo.

„Ďalšia vec je, že opravujeme cesty, ale zabúda sa na mosty, ktoré sú často vo veľmi zlom stave,“ vraví.

Čerpanie eurofondov v období 2007 – 2013 bolo podľa neho nastavené tak, že „žiadny most nesplnil finančné limity, ktoré boli na opravu kilometra cesty stanovené“.