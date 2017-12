Sporný posudok odmietli, Hedvigu teraz posúdi ortopéd

Prácu dekana Lekárskej fakulty Petra Labaša považuje prokuratúra za nedostatočnú.

4. nov 2013 o 20:54 Monika Tódová

Hedviga Žáková­-Malinová so synom a obhajcom.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Zranenia z leta 2006 opísal posudok dokončený v roku 2009. Prokuratúra ho nechala dopracovať, ale aj tak neobstál. Do decembra 2013 tak má vzniknúť nový.

BRATISLAVA. Zdravotný stav Hedvigy Žákovej­-Malinovej z augusta 2006 znovu preskúmajú lekári.

Generálna prokuratúra vydala uznesenie, ktorým do prípadu povolala košického znalca Borisa Lisánskeho z odboru ortopédie.

Nový znalec má odpovedať na podobné otázky, akými sa zaoberal zdravotný posudok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského pod vedením jej dekana Petra Labaša.

Zaoberal sa zraneniami a stopami násilia, s ktorými v lete 2006 prišla vtedajšia študentka Hedviga Malinová na nitriansku univerzitu s tým, že ju v parku prepadli dvaja holohlaví muži a na blúzku jej napísali „Maďari za Dunai“.

Nedostatočný posudok

Nové vedenie prokuratúry a nová dozorová prokurátorka teraz usúdili, že Labašov posudok je zlý.

„Po komplexnej analýze posudku konštatujem absenciu dostatočného opisu postupu spracovania posudku vo vzťahu k prijatým záverom. Keďže tento nedostatok sa nepodarilo odstrániť ani doplnením posudku, ani výsluchmi spracovateľa, bolo treba pribrať do konania ďalšieho znalca,“ napísala prokuratúra v uznesení.

Labaš odovzdal prvú verziu posudku v roku 2009. Hedviga sa podľa neho mohla sama pohryznúť do pery a vylučoval, že by ju napadli tak, ako tvrdila.

Viacerí lekári, ktorých mená napísal pod posudok, však odmietli, že by na ňom seriózne spolupracovali. Prokuratúra dala Labašovi posudok dopracovať, čo mu trvalo rok a pol.

Labaš na otázky neodpovedal. Jeho sekretariát napísal, že je služobne v zahraničí.

Nový znalec má znovu opísať, aké mala Malinová po údajnom útoku zranenia, vysvetliť rozpory medzi výpoveďami jednotlivých lekárov a preskúmať CT vyšetrenie jej hlavy. Výsledky má odovzdať do 22. decembra.

„Neprekvapilo ma to, je to moja robota,“ povedal Lisánsky na to, či nemá z posudku obavy. Robiť na ňom nezačal, len v stredu dostal uznesenie, že ho v tomto prípade určili za nového znalca.

Advokát Žákovej­-Malinovej vníma pribratie nového znalca ako výsledok preskúmania postupu Labaša.

„Spravili správny krok nesprávnym smerom, pretože je odborne vylúčené, aby ortopéd posudzoval diagnostiku neurológov, traumatológov,“ myslí si Roman Kvasnica.

Veria ortopédovi

„Odvetvie ortopédie sa v mnohom prelína s odvetvím chirurgie a traumatológie, pretože špecializačné štúdium v tomto odbore vyžaduje prax na ortopedicko-traumatologických klinikách,“ vysvetľuje svoj výber lekára prokurátorka. Odvoláva sa aj na inštrukcie ministerstva spravodlivosti.

Prokuratúra okrem tohto posudku čaká aj na vypracovanie posudku psychiatrov a psychológov, ktorí majú skúmať duševný stav Žákovej-Malinovej. Tento posudok zadalo ešte staré vedenie prokuratúry a zatiaľ nevznikol.

„Hedviga sa stará o malé choré dieťa, preto nenavštívila ambulanciu pána psychiatra,“ povedal Kvasnica.

Obvinená je z krivej výpovede za to, že si podľa prokuratúry vymyslela, ako ju v auguste 2006 v Nitre napadli.