Procházka by Čarnogurského pre postoj k Rusku nepodporil

Radoslava Procházku desia brutálne zásahy ruského režimu, Ján Čarnogurský bránil kroky proti Pussy Riot.

4. nov 2013 o 22:30 TASR

BRATISLAVA. Názory na uväznené členky ruskej punkovej kapely Pussy Riot v pondelkovej diskusii prezidentských kandidátov postavili proti sebe zakladateľa a bývalého predsedu KDH Jána Čarnogurského a exposlanca tej istej strany Radoslava Procházku.

Diskusiu organizoval v bratislavskom Pálfiho paláci Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika.

Procházka: Rusko ide proti slobode

Na otázku, či by v prípadnom druhom kole volieb uprednostnil svojich spoludiskutérov Andreja Kisku, Jána Čarnogurského, respektíve Petra Osuského (SaS) pred ľavicovým kandidátom, Procházka odpovedal, že ešte pred desiatimi dňami by bez váhania odpovedal kladne.

"Stala sa mi jedna vec vo Svätom Juri s Jánom Čarnogurským, pri ktorej som začal výrazne váhať. Dostali sme sa do polemiky o súčasnom ruskom režime," povedal Procházka.

"Ide o dokumentáciu vzťahu medzi občanom a štátom. Ja som hovoril, že tam je brutálnych zásahov proti základným občianskym slobodám toľko, že ja sa toho režimu desím," povedal Procházka s tým, že Čarnogurský sa zastával aj krokov ruskej justície voči Pussy Riot a tvrdil, že na Slovensku by dostali podobný trest.

Čarnogurský: Musíme mať dobré vzťahy

"Je v záujme Slovenska, aby malo dobré vzťahy aj smerom na východ, a to je Ukrajina, Rusko, eventuálne až Čína," reagoval Čarnogurský.

"My až tak veľmi nemôžeme hovoriť najmä do detailov typu súdneho procesu a čo s tým súvisí. Čo má iná krajina, násobne väčšia ako my, vo svojom vnútri robiť a čo nemá," dodal.

"A pokiaľ ide priamo o proces s Pussy Riot. Ja by som jednoducho nechcel, aby také nejaké dievčatá, a to používam slušný výraz, tancovali, tak ako tancovali, v Dóme sv. Martina v Bratislave," zdôraznil.

Procházka na to reagoval, že tento typ vystúpenia v kostole neschvaľuje ani on, rovnako však neschvaľuje postup ruských orgánov voči členkám kapely.