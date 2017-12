Hlina rečnil v pološere, počúvali ho len šiesti poslanci

5. nov 2013 o 11:01 sita a sme.sk

Pre predčasne skončenú októbrovú schôdzu mal Alojz Hlina predniesť návrhy až koncom novembra. Odmietol to.

BRATISLAVA. Alojz Hlina predniesol v utorok v Národnej rade dva návrhy noviel zákonov za prítomnosti šestice poslancov okolo Richarda Sulíka.

Keďže nešlo o riadny rokovací deň parlamentu, sála nebola ozvučená, vystúpenie nezaznamenávali kamery a zatvorený bol aj balkón. Schôdza Národnej rady sa začína až 26. novembra.

Hlina tak v pološere, pri minimálnom osvetlení, v priebehu niekoľkých minút predstavil novelu zákona o súdnych exekútoroch a novelu vlasteneckého zákona, hoci zvonku ho nikto nepočul a nevidel.

Hlina návrhy predstavoval mimo riadnej schôdze, pretože na poslednej októbrovej schôdzi jeho novely nestihli prerokovať a presunuli ich na novembrové zasadnutie Národnej rady.

"Nemôžeme nechať so sebou takto kývať. Predčasné ukončenie schôdze je megaúbohosť. Dôvodom je, že ideme domov a ešte väčším dôvodom, že sa už nechceme vrátiť. Čo tam po nejakých zákonoch, po nejakých správach. Stojí za to upozorniť na to, lebo sa to horší," vysvetlil Hlina.

Výmena sa mu nepáčila

Parlament októbrovú schôdzu ukončil v stredu 30. októbra, po dohode poslaneckého grémia posledný rokovací deň poslanci končili už o 15:00, a nie o 19:00, ako sa pravidelne končia rokovacie dni mimo piatku.

Predseda parlamentu Pavol Paška v utorok popoludní po dohode poslaneckého grémia navrhol Hlinove body posunúť dopredu namiesto bodov poslanca za OĽaNO Igora Matoviča, čo by znamenalo, že Hlinove návrhy by parlament stihol prerokovať. Proti bol však samotný Hlina.

"Nemal som záujem preložiť svoje body, navrhli to oni. Nežiadal som o to, išiel som podľa programu. Navyše, nemal som na zákony so sebou prípravu, predpokladal som, že pôjdu neskôr ako bolo v pláne schôdze," poznamenal Hlina.

Vládny Smer podľa jeho slov pristupuje k parlamentu arogantne.

Za absurdné považuje, že sa preložila na decembrovú schôdzu aj správa, ktorá hovorí o predikcii vývoja verejných financií do konca roka 2013. "To bude aká informácia, keď sa rok 2013 už skončí?"

Ľudí na balkón nepustili

Nezaradený poslanec rovnako považuje za úbohé a trápne, že ľudí, ktorí chceli Hlinu vidieť v sále, nepustili na balkón.

"Mimo rokovacích dní sa bežne robia prehliadky parlamentu, skupiny si prejdú sálu aj balkón. Že dnes ľudí nepustili na balkón, je megaúbohé," dodal.

V novele zákona o súdnych exekútoroch navrhoval Hlina nižšie odmeny pre exekútorov v prípade exekučných konaní voči dôchodcom a v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov.

Novelou vlasteneckého zákona chcel presadiť, aby sa štátna hymna hrala na začiatku a na konci každej schôdze parlamentu. Teraz sa štátna hymna hrá v národnej rade na začiatku a na konci volebného obdobia.