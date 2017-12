Hvezdáreň v Hurbanove včlenia do osvetového centra, chcú ušetriť

Zrušením pozície generálneho riaditeľa a účtovníčky a presunutím redakcie Kozmosu chcú získať 42-tisíc eur.

6. nov 2013 o 11:10 TASR





BRATISLAVA. Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove sa včlení do Národného osvetového centra v Bratislave. Zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií je ministerstvo kultúry.

To by malo svojím rozhodnutím hvezdáreň zrušiť ku konca roka a tá potom splynie s osvetovým centrom.

Predpokladá to novela zákona o múzeách a galériách, ktorou sa zároveň mení zákon o osvetovej činnosti. V stredu tento predložený návrh schválila vláda.

Spojenie týchto dvoch organizácií však neprinesie úsporu celkových výdavkov v rozpočte ministerstva. To získa zrušením pozície generálneho riaditeľa hvezdárne, mzdovej a finančnej účtovníčky 35 569 eur.

Ďalších 9212 eur sa ušetrí zrušením prenájmu priestorov redakcie časopisu Kozmos v Bratislave, ktorá bude sídliť v osvetovom centre. Táto celková suma vo výške 42 345 eur sa však použije na odstránenie havarijného stavu budovy NOC.

Novelu zákona o múzeách a galériách vypracovalo MK na základe požiadaviek z aplikačnej praxe, z podnetov najmä národných múzejných a galerijných inštitúcií a stavovských organizácií z tejto oblasti.

Spresní niektoré pojmy, rovnako zavedie oprávnenie na zriadenie alebo založenie múzejného či galerijného zariadenia.

Taktiež má znížiť administratívnu záťaž a rozsah povinností v evidencii predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú uchovávané v múzeách alebo v galérii, ako aj administratívnu záťaž v prípade dočasných vývozov zbierkových predmetov.

Múzeám a galériám sa napríklad predĺži termín, dokedy sú povinné spraviť katalogizáciu zbierkových predmetov. Pokiaľ v súčasnosti to je do jedného roka po ich nadobudnutí, po novom na to budú mať maximálne dva roky.