Potrebujeme viac hasičov, Kaliňák to chce riešiť dobrovoľníkmi

Na niektoré miesta trvá hasičom cesta príliš dlho a vybudovanie nových staníc by bolo podľa ministra drahé.

6. nov 2013





BRATISLAVA. Pri záchrane životov a majetku na odľahlejších miestach Slovenska by mali výraznejšie pomôcť dobrovoľní hasiči.

Taký je zámer reformy ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorú v stredu schválila vláda.

Minister Kaliňák sa rozhodol výraznejšie zapojiť dobrovoľných hasičov do systému profesionálnych hasičov, aby ušetril peniaze, keďže dobudovanie hasičských staníc a prijímanie nových hasičov by bolo oveľa nákladnejšie.

Dobrovoľní hasiči pomáhali síce aj doteraz, no po novom budú ich zbory, ktorých je asi 1 500 po celej krajine, zapojené do ochrany konkrétnych území, kde treba byť do 20 minút a ktoré sú pre profesionálnych hasičov ťažšie dostupné.

Dvadsaťtisíc dobrovoľníkov

Podľa ministra existujú miesta, kde trvá hasičom dojazd dlho.

"Máme v rámci analýzy aj červené body, kde je dojazd profesionálnych hasičov viac ako 30 minút," povedal Kaliňák, podľa ktorého to má vyriešiť výraznejšie zapojenie dobrovoľných hasičov.

"Týmto to máme šancu vyriešiť. Môže nastať situácia, že niekde budú dokonca na mieste skôr ako profesionálni hasiči, a to aj s príslušnou výbavou, aby dokázali pomôcť. Stále to však bude zásadne lacnejšie, ako keby sme robili doplnenie hasičského zboru o 2 500 hasičov," vysvetľoval Kaliňák.

Kaliňák tvrdí, že ak by chcel zabezpečiť, aby boli profesionálni hasiči na všetkých miestach dostatočne skoro, potreboval by navýšiť ich stavy o niekoľko tisíc.

Do systému profesionálnych hasičov by sa mohlo podľa neho zapojiť okolo 1500 dobrovoľných hasičských zborov.

"Dokázali by zásadným spôsobom za relatívne malé peniaze zvýšiť akcieschopnosť Slovenska pri boji nielen so živlami, ale s akýmkoľvek ohrozením. Teoreticky v rozpočte do päť miliónov eur ročne by stála celá operácia tak, aby sme mali k dispozícii približne 20-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí by boli schopní prísť na ľubovoľnú katastrofu," hovoril minister.

Pripúšťajú aj nábor profesionálov

Na stredajšie rokovanie vlády Kaliňák predložil návrh zákona o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a Návrh celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Projekt s názvom Zvýšenie intervenčných kapacít SR konzultovali podľa ministra aj s Európskou úniou.

"Je to veľmi dobrý projekt, ktorý vychádza najmä zo skúseností našich západných susedov. Náš model sa najviac podobá holandskému modelu, kde dochádza k zastupovaniu medzi jednotlivými zložkami. Je to globálny systém, ktorý by mal Slovensko lepšie pripraviť na veľké ohrozenia, ako sú povodne, lesné požiare, náhle katastrofy, či už spôsobené veľkými dopravnými nehodami, alebo podobne," povedal.

Dobrovoľní hasiči sa budú môcť naďalej zapojiť do dobrovoľníckeho systému.

"Budú mať ročne nejaký malý paušál, ktorý bude slúžiť na to, aby si udržiavali techniku, ktorú od ministerstva vnútra dostali, alebo dostanú," vysvetľoval ďalej Kaliňák.

Prihlásiť sa bude dať do jednej z troch kategórií, podľa druhu výjazdov. "Podľa toho budú mať ročný príspevok a určitou platbou im budeme môcť zmierniť riziko pri zásahu a tiež prispieť na pohonné hmoty," dodal.

Všetky tieto náklady sú podľa Kaliňáka oveľa menšie, ako keby musel prispôsobiť celý systém profesionálnych hasičov. Istý nábor profesionálov však pripúšťa.

"Rátame s miernym navýšením, približne 360 hasičov, ktorých naozaj potrebujeme na miesta, kde sme veľmi ďaleko, a kde život môže byť ohrozený," podotkol.

Majú stotisíc členov

V Hasičskom a záchrannom zbore je dnes okolo 4400 hasičov, z toho zasahuje 3 200.

Dobrovoľná požiarna ochrana má asi 100-tisíc členov vrátane dorastu a dôchodcov.

Kaliňák hovorí o tom, že ak sa prihlási do spomínaného systému okolo 1 500 zborov, tak by mohlo byť k dispozícii do 20-tisíc dobrovoľníkov.

"Treba rátať s tým, že oni pracujú, čiže reálny výjazd je zlomkom z tohto čísla, no stále 500 dobrovoľných hasičov na mieste veľkej udalosti zásadným spôsobom vyrieši množstvo problémov," uzavrel.