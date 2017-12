Flašíková si robila s Ficom kampaň cez čerpanie eurofondov

Premiér čaká, že čoskoro získame výnimku na dlhšie čerpanie eurofondov. Zásluhy za to dáva aj Flašíkovej.

6. nov 2013 o 13:49 Marianna Onuferová, Marianna Onuferová, Lenka Juríčeková

BRATISLAVA. Ministri Ficovej vlády sa v stredu dozvedeli, ako pokročili rokovania v europarlamente o možnosti, aby Slovensko mohlo dlhšie čerpať eurofondy.

Materiál predložila europoslankyňa Monika Flašíková­ Beňová (Smer) tri dni pred voľbami, v ktorých kandiduje za županku Bratislavského samosprávneho kraja, a niekoľko hodín pred začatím volebného moratória.

Fico: Nejde o kampaň

Premiér Robert Fico odmieta, že by šlo o Flašíkovej kampaň pred župnými voľbami. „Urobila kus dobrej roboty a výrazne prispela k tomu, že Slovensko túto výnimku dostane,“ chválil ju.

Fico mal hneď poruke aj argument, prečo predložila materiál na rokovanie vlády teraz a nie skôr. Povedal, že Európsky parlament má o výnimke, o ktorú sme žiadali s Rumunskom, rozhodnúť v novembri.

„Nebudem preto odkladať voľby do VÚC, keď teraz potrebujem vybaviť výnimku,“ povedal Fico.

Nič vraj nebolo dôležitejšie

Flašíková­ Beňová sa obhajuje tým, že nemôže ísť o kampaň, lebo túto aktivitu vopred nezverejnila.

„Žiadny materiál nebol taký dôležitý vo vzťahu k vláde Slovenskej republiky ako koordinácia týchto aktivít. Nebol preto dôvod predkladať za toto volebné obdobie do vlády nič,“ reagovala na otázku, koľko podobných návrhov za obdobie, keď je europoslankyňou, už do vlády predložila.

Flašíkovej najsilnejší konkurent v župných voľbách Pavol Frešo (SDKÚ) to vidí inak. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja podľa neho zaslal na požiadanie Úradu vlády podklady týkajúce sa sociálno-ekonomickej situácie regiónu.

Frešo čakal, že vláda bude materiál riešiť v jeho prítomnosti, keďže je županom. „Namiesto toho sa riešil osobný problém kandidátky za vládnu stranu, čo je neštandardný postup,“ povedal Frešo.

Vážny: Ona kandiduje?

Čerpanie eurofondov má vo svojej agende vicepremiér Ľubomír Vážny. Tvrdí, že výnimku, aby sme mohli eurofondy čerpať dlhšie, vôbec neriešil, a o Flašíkovej povedal, že nevie, že kandiduje za županku.

„To ani neviem. Ja sa starám, čo sa týka volieb, o samosprávny kraj, kde volím. Ja som volič v Banskobystrickom kraji,“ tvrdí Vážny.

O výnimke pre eurofondy Vážny povedal, že jej základ dohodol Fico v Bruseli. „Ak by nebola, prídeme o 650 miliónov eur za dva mesiace. Ak bude, získame rok času, aby sme sumu dočerpali,“ zhrnul.

Ak by sme to aj dočerpali, je len málo pravdepodobné, že stihneme vyčerpať celých 11,5 miliardy eur, ktoré nám Brusel pridelil na roky 2007 až 2013. Ku koncu septembra sme vyčerpali 5,3 miliardy eur. Zostáva tak ešte šesť miliárd eur, ktoré môžeme zrejme čerpať do konca roku 2015.

„Koľko stihneme dočerpať, je aj pre mňa záhada. Ale prijali sme opatrenia,“ dodal Vážny. Vláda napríklad vytvorila post podpredsedu vlády pre investície, obsadil ho práve Vážny.

