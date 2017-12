Nevidiaca: Mysleli si, že chodím opitá, lebo som vrážala do stĺpov

Skúsme vidiacim vysvetliť, ako vidí človek s takto poškodeným zrakom. Čo vlastne vnímate? Tmu?

Nie, nejde o nič tmavé. Prirovnala by som to skôr k tomu, akoby sa niekto na svet pozeral cez niekoľko vrstiev igelitu. Obraz je nejasný, postavy vidím ako nejaké škvrny. Niekedy človeka zbadám, až keď do neho vrazím. (smiech)

Nedokáže medicína trochu pomôcť aspoň pri tom jednom oku?

Od mojich pätnástich rokov so mnou rodičia pobehali všetkých možných lekárov, len aby sa to aspoň trochu zlepšilo. Žiaľ, postupne sme všetci pochopili, že sa s tým nič nedá robiť. S odumieraním očných nervov je to definitíva, niet čo operovať ani opravovať.

Na zdravotné hendikepy sa nabaľujú čudné pohľady okolia a v horšom prípade aj výsmech či urážky. Stalo sa to aj vám?

Každý nevidiaci by zrejme opísal inú skúsenosť. Pamätám si, ako sa o mne kedysi mestom šírili reči, že už ako pubertiačka chodím domov podnapitá, lebo cestou vrážam do stĺpov. Odmietala som používať bielu palicu, a tak sa mi to vypomstilo. (smiech) Mama, našťastie, necítila potrebu každému vysvetľovať, že jej dcéra nevidí, mala teóriu, nech si každý myslí, čo chce. Slovo „našťastie“ je tam preto, lebo už aj mňa život naučil, že niektoré veci nemá význam vysvetľovať. Ľudia si aj tak myslia, čo chcú, kým to nezažijú.

Keď som si robila masérsky kurz, v čakárni raz sedelo asi päť ľudí. Medzi nimi aj jeden pán, z ktorého bolo cítiť zápach, akoby požil alkohol. Bol opretý dozadu a mal padnutú hlavu. Vtedy som videla ešte trochu lepšie, tak som šla za ním a pýtala sa, či je v poriadku. Vedľa sediaca pani mi povedala, aby som ho vyhodila, lebo je opitý. Z jeho dokladov som potom zistila, že ide o diabetika.

Iný prípad – raz som šla na nákup, hoci som sa necítila dobre a tušila som, že mám chrípku. Cestou späť sa prejavila naplno a nieže som si na zasneženú lavičku sadla, ale doslova som na ňu odpadla. Ľudia chodili okolo mňa a šepkali si, že „ešte je len obed a už je opitá.“ Toľko k tomu, ako sa zaujímame jeden o druhého.

Pomohol vám niekto?

Vodič autobusu, ktorý ma poznal, keďže som s ním zvykla cestovať. Ľudia teda buď naozaj sú takí ľahostajní, alebo sa podobných situácií jednoducho boja. Neviem to posúdiť.

A teraz k pôvodnej otázke - dnes si uvedomujem jednu dôležitú vec: Ľudia sa k vám správajú tak, ako chcete vy sám, aby sa správali. Urobia len to, čo im dovolíte. Znamená to, že človek, ktorý sa večne sťažuje, je ufňukaný, lebo nemôže to či ono, zmení týmto prístupom aj svoje okolie, lebo ho reálne všetci začnú vnímať ako chudáka.

Ak sa však zdravo nahneváte a nebudete sám seba presviedčať, že niečo nemôžete, ovplyvníte aj správanie druhých. Prečo by som niečo nemohla? A ak aj naozaj nemôžem, aspoň to skúsim. Možno padnem na ústa, ale to neznamená, že sa vopred vzdám.

Ak sa nebudem správať ako ukrivdený človek, aj ostatní ma budú brať ako jednu z nich. Bežne komunikujem s inými ľuďmi a viacerí si možno ani neuvedomujú, že vlastne nevidím. Teda ak tá komunikácia prebieha cez telefón. Hneď ako sa mi pozrú do očí, „som jasná", ale ten prvý dojem to už nemusí ovplyvniť. (smiech)