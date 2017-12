O župných kandidátoch sa na webe veľa nedočítate

Predstaveniu kandidátov na poslancov strany pozornosť nevenujú. Kampaň si často platia sami.

6. nov 2013 o 20:52 Michal Piško

BRATISLAVA. Stránka nebola nájdená. Takúto informáciu dostane volič, ktorý na internetovej stránke Mosta-Hídu klikne na pútač k sobotným voľbám do samosprávnych krajov.

Kým väčšina hlavných kandidátov na županov sa už dlhšie prezentuje v médiách, nájsť na internetových stránkach či na sociálnych sieťach podrobnejšie informácie o kandidátoch na poslancov nie je jednoduché.

Na poslednú chvíľu

Župní poslanci V sobotu si zvolíme aj 408 župných poslancov.

Najviac, 62 v prešovskej župe, len 40 v trnavskej.

Poslanci v priemere zasadajú každé dva mesiace, šesťkrát do roka sa zväčša zúčastňujú aj na komisiách.

Mesačná odmena poslancov je v župách rôzna, pohybuje sa od 400 do 700 eur.

„Pokúsim sa, aby to naši napravili,“ hovorí kandidát Mosta-Hídu na trnavského župana József Nagy.

Zoznam kandidátov na poslancov za jeho stranu však nemá na volebnej stránke ani on.

„Každý si to komunikuje samostatne, ale hodím to aspoň na náš Facebook,“ reagoval v stredu.

Zorientovať sa voličom veľmi nepomáhajú ani ďalšie strany. Na hlavnej stránke SaS to tri dni pred voľbami vyzerá, akoby sa nekonali. Strana pred župnými voľbami uprednostňuje prezidentského kandidáta Petra Osuského.

Podobne to vyzerá na stránke SMK, kde sa dá informácia o kandidátoch nájsť iba v maďarskej mutácii.

Nová väčšina Daniela Lipšica má na úvodnej stránke pútač vyzývajúci na účasť vo voľbách, po jeho rozkliknutí sa však objaví blog na inú tému.

Podobne ako SaS zoznamy kandidátov schovali do jednej zo záložiek, no o poslaneckých kandidátoch sa voliči veľa nedozvedia ani po ich vyhľadaní.

Pri politikoch SaS zistia vek, volebnú koalíciu a e­mail, Nova ponúkne namiesto kontaktu profesiu.

Ešte horšie je na tom volič SDKÚ. Strana síce zoznamy ponúka na titulnej strane, ale jedinou informáciou o kandidátoch je meno a priezvisko. Podobne je na tom KDH, ktoré pridalo len fotku.

O čosi ústretovejší je Smer. Prezradí vek a profesiu, v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji však voličom nespresní, ktorí politici sú v koaličnej kandidátke zo Smeru a ktorí z KDH.

Ak by volič čakal aj nejakú víziu alebo program poslaneckých kandidátov, musel by prácne hľadať ďalej. Uspel by napríklad na samostatnej stránke prešovského Smeru, kde sa dočíta aj o záľubách kandidátov a „prečo majú radi región, kde žijú“.

V Trnavskom kraji má Smer špecializovanú volebnú stránku, kde voliči o kandidátoch zistia okrem veku a profesie aj to, že ich krédo znie „Všetko pre svoj kraj“ alebo „Dnes tvoríme budúcnosť“.

Nerozhodnutým veľmi nepomáhajú ani kandidáti na županov. Kandidát Smeru na trnavského župana Tibor Mikuš nemá volebnú stránku vôbec.

Kandidáti ako Peter Chudík (Smer) v Prešove či Ľudovít Kaník (SDKÚ) v Banskej Bystrici si zas na stránke miesto na predstavenie spolustraníkov kandidujúcich za poslancov nenašli.

Platia zo svojho

Lepšie na tom nie sú stranícki kandidáti ani s podporou strany v živej kontaktnej kampani. Kandidát SDKÚ na poslanca bratislavskej župy Pavol Galamboš v stredu rozdával tulipány. Kampaň si platí zo svojho.

Podobne je na tom primátor Partizánskeho a niekdajší podpredseda HZDS Jozef Božik, ktorý kandiduje do zastupiteľstva trenčianskej župy za Smer. „Štyria kandidáti Smeru sme sa zložili po 1500 eur a z toho platíme letáky, plagáty, inzeráty aj bilbordy.“

O tom, že ich nominoval Smer, sa volič nedozvie na volebnej stránke kandidáta na župana Jaroslava Bašku ani na regionálnej stránke Smeru. „Je to nedostatok, ale stavili sme na priamy kontakt s občanmi,“ vraví.

Na podporu strany sa nemôžu spoľahnúť ani kandidáti KDH. „Všetky náklady si financujeme sami, z príjmov našej strany nám to nevychádza,“ vraví kandidát na poslanca košickej župy Jozef Bobík.