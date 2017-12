Na župné voľby volajú ľudí v šiestich jazykoch

Oznámenia voličom sú prvýkrát mnohojazyčné. Angličtina pre cudzincov však chýba a neuvažuje sa o nej.

7. nov 2013 o 13:49 TASR, Mária Benedikovičová

BRATISLAVA. Vo Veľkých Trakanoch v okrese Trebišov sa takmer 80 percent dedinčanov hlási k maďarskej národnosti.

Aj keď v obci nežije ďalšia početná menšina, obyvateľom prišlo oznámenie, kde a kedy budú voľby, okrem slovenčiny a maďarčiny aj v rusínčine, ukrajinčine, nemčine a rómčine.

„Naši Rómovia ani nevedia po rómsky, hovoria po slovensky alebo po maďarsky,“ vraví starosta József Kopasz.

„Fakt sú lístky v šiestich jazykoch? To je výborné. Zistím, kto to vymyslel.“

Tlačivá vyrobilo ministerstvo vnútra. Prvýkrát dalo vytlačiť oznámenia o voľbách v štátnom jazyku a v piatich menšinových, aby zjednodušilo distribúciu.

„Je to časovo a finančne efektívnejšie, než pripravovať a tlačiť rôzne mutácie oznámení pre obce s viac než jednou národnostnou menšinou,“ povedala zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Eva Chmelová.

Do obcí, v ktorých má čo i len jedna menšina nad 20 percent, dodávali jeden typ lístka a nemuseli rozlišovať, ktorá aké mutácie potrebuje. Na Slovensku je takýchto miest a obcí 655.

„Ideálne by bolo, keby pre celé Slovensko boli lístky s menšinovými jazykmi. Obce by už ani nemuseli hlásiť, že potrebujú oznámenia pre menšiny, ušetril by sa čas,“ vraví Kopasz.

Ministerstvo to zatiaľ neplánuje.

Preukaz a povolenie

Na župných voľbách sa môžu na rozdiel od parlamentných volieb zúčastniť aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Je ich asi 56­-tisíc.

Stovky z nich pochádzajú z krajín hovoriacich po anglicky, no jeden z najpoužívanejších jazykov sveta na tlačive chýba.

Ministerstvo vo štvrtok odpovedalo, že o zaradení anglického prekladu neuvažuje.

Oznámenie upozorňuje voličov aj na to, že do volebnej miestnosti treba prísť s občianskym preukazom alebo s povolením na pobyt.

