Strany na župnej kampani šetrili (prehľad výdavkov)

Niektoré strany nechali propagáciu svojich kandidátov v župných voľbách iba na nich.

7. nov 2013 o 21:00 Michal Piško

BRATISLAVA. Kampaň pred župnými voľbami, ktorú ukončilo vo štvrtok ráno moratórium, hlboko do straníckych kás nenačrela.

Najviac do nej investoval Smer, strana prispela v každom kraji na zviditeľnenie kandidátov 33 200 eur. Celkovo tak do župných volieb vložil 265 600 eur, čo je asi osem percent z výdavkov, ktoré Smer priznal za kampaň k vlaňajším parlamentným voľbám.

Smer z tejto sumy platil volebné tlačoviny, bilbordy či mítingy ôsmich kandidátov na županov a 351 kandidátov na poslancov.

Hoci strana tak na hlavu vynaložila asi 740 eur, peniaze šli v skutočnosti najmä na zviditeľnenie nádejných županov.

„Celú kampaň som si platil sám, vyšla ma asi dvetisíc eur,“ povedal kandidát na poslanca zastupiteľstva Trenčianskeho kraja Daniel Beníček. Podobne odpovedali aj ďalší.

Najkomfortnejšie zázemie poskytla nádejným župným poslancom SaS, ktorá vo voľbách pred štyrmi rokmi získala jediného poslanca. Vznikla však len pol roka pred nimi.

Najštedrejšia bola SaS

SaS každému z 52 kandidátov prispela na kampaň sumou 2250 eur.

Ďalších 15-tisíc eur poskytla jedinému kandidátovi strany na župana Rastislavovi Masnykovi v Košickom kraji.

„Poučení aj komunálnymi voľbami sme využili tieto peniaze veľmi efektívne a bolo o nás počuť,“ vraví manažér kampane SaS v Banskobystrickom kraji Radovan Sloboda.

Väčšina kandidátov použila vraj peniaze na tlačoviny, reklamu v médiách a najmä bilbordy.

Do obcí vyrážali zväčša v rámci kampane spoločného kandidáta na župana Ľudovíta Kaníka (SDKÚ), ktorý po kraji sadil lipky.

Viac ako Smer prispeli na hlavu aj SMK a Most-Híd.

„Na kampaň sme použili zhruba stotisíc eur. Jedna časť šla na bilbordy, druhá časť bola rozdelená medzi okresy,“ povedala hovorkyňa SMK Helena Fialová.

Okresné organizácie peniaze z centrály použili najmä na plagáty, letáky, inzeráty v miestnych médiách a mítingy s kultúrnym programom.

Náklady SMK na podporu jedného kandidáta dosiahli 1350 eur, v prípade Mosta-Hídu to bolo takmer 890 eur.

Poslancom zo svojho

KDH sa rozhodlo podporiť iba vlastných kandidátov na županov, Ivanovi Uhliarikovi v Trnave, Miroslavovi Mikolášikovi v Žiline a Jánovi Hudackému v Prešove prispeli na kampaň po 20-tisíc eur.

„Ako štandardná strana využívame pri regionálnych voľbách aj širokú členskú základňu, ktorá pracuje v kampaniach na báze dobrovoľnosti,“ povedal hovorca KDH Matej Kováč.

Z väčších strán do kampaní investovala už len SNS, hoci len symbolických päťtisíc eur.

SDKÚ aj Nova nechali náklady na kampaň na kandidátov, špeciálny prípad sú OĽaNO, ktorí do volieb nepostavili žiadneho kandidáta a podporu vyjadrili nezávislým.

Iba na peniaze strán sa však nespoliehali ani politici strán, ktoré do kampaní investovali. „Na kampaň sme si priplácali aj zo svojho, v mojom prípade to bolo do tisíc eur,“ povedal Sloboda z SaS.