O druhé kolá župných volieb nie je záujem, rušiť ich neplánujú

7. nov 2013





BRATISLAVA. Druhé kolá župných volieb sú absolútnymi rekordérmi v nezáujme voličov. V prvom kole posledných volieb županov hlasovalo necelých 23 percent voličov, v druhom to bolo v priemere len 18,4 percenta.

V Trenčianskom samosprávnom kraji v druhom kole v roku 2005 hlasovalo len sedem percent ľudí a novému županovi Pavlovi Sedláčkovi stačilo na víťazstvo 17 561 hlasov zo župy so 600­-tisíc obyvateľmi.

Priemerná účasť na Slovensku bola vtedy iba jedenásť percent.

Glváč chcel rušiť

– v Košiciach viedol Anton Engliš, v druhom kole ho porazil Rudolf Bauer, 2001 – v Prešove viedol Juraj Kopčák, v druhom kole však zvíťazil Peter Chudík,

– v Prešove viedol Juraj Kopčák, v druhom kole však zvíťazil Peter Chudík, 2005 - v Trnave viedol Jozef Klokner, zvíťazil Tibor Mikuš,

- v Trnave viedol Jozef Klokner, zvíťazil Tibor Mikuš, 2005 – v Trenčíne viedol Miroslav Chovanec, ale prehral s Pavlom Sedláčkom.

„Myslím si, že v dnešných ekonomicky zlých časoch by sme mali využiť každý priestor, kde ušetriť peniaze a využiť ich účelnejšie,“ vysvetľoval minulý rok svoju snahu zrušiť druhé kolo župných volieb šéf bratislavského Smeru a minister obrany Martin Glváč.

Argumentoval aj tým, že v posledných župných voľbách sa konalo druhé kolo volieb župana v štyroch krajoch a v každom zvíťazil kandidát, ktorý vyhral aj prvé kolo.

Pravidlo, že kto vyhrá prvé kolo, víťazí aj celkovo, však neplatilo vo všetkých župných voľbách. V rokoch 2001 a 2005 sa štyrikrát stalo, že víťaz prvého kola v druhom kole prehral.

Pravica je proti

Druhé kolo sa zrejme tak skoro rušiť nebude.

Návrh nového volebného kódexu, ktorý pripravil minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru, túto otázku vôbec nerieši.

„Finančne je to dobrý nápad, ale opäť sme pri tej istej diskusii ako pri všetkých veciach, ktoré súvisia s volebnými zákonmi,“ povedal vo štvrtok o možnosti zrušiť druhé kolo Kaliňák.

Podľa neho by opozícia protestovala, že zmena je účelová v prospech Smeru, keďže prvé kolo zvyknú vyhrať jeho kandidáti.

V Smere o tejto možnosti hovorili a práve pre možný odpor opozície sa do návrhu kódexu nedostala.

Kaliňák si myslí, že by sa takto dali ušetriť milióny eur a zmenu by sa mohol pokúsiť presadiť, ak by bola „väčšia miera konsenzu“. Pravica je zatiaľ proti.