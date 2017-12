Lipšic žiada strop na odškodné pre politikov či sudcov

Odškodné navrhne obmedziť do výšky ročného príjmu. Tvrdí, že sa u nás priznáva najviac v Európskej únii.

BRATISLAVA. Maximálna výška odškodného pre verejného funkcionára, ktoré mu prizná súd, by mala byť obmedzená, a to maximálne do výšky jeho ročného príjmu.

V novele Občianskeho zákonníka to navrhuje poslanec Daniel Lipšic (Nova).

Právnu normu predloží na januárovú schôdzu parlamentu.

"V Európskej únii nie je krajina, ktorá by priznávala politikom a sudcom také vysoké nemajetkové ujmy ako Slovensko," povedal.

Lipšic ako príklad uviedol, že sudca, ktorý prepustil pre svoju chybu Karola Mella z väzby, dostal sankciu v podobe 50-percentých zrážok z platu na rok, čo je asi 15-tisíc eur.

"Generálna prokuratúra potvrdila pravosť prepisu telefonátu Harabin - Baki Sadiki a pán Harabin vysúdil za pravdu 150-tisíc eur. V akej krajine žijeme?" pýtal sa Lipšic na piatkovom brífingu.

Žiadajú preveriť

V prípade podivnej výmeny senátu pri rozhodovaní o odškodnom vyzval ministra spravodlivosti Tomáša Boreca (nominant Smeru), aby konal a situáciu preveril.

Rezort v reakcii potvrdil, že situáciu preskúma.

Lipšic sa domnieva, že situácia v slovenskej justícii je momentálne horšia ako v Bielorusku.

"Vládne tu justičná mafia, ktorá rozhoduje svojvoľne a posúva nás k nespravodlivému štátu, kde sa bežní ľudia nemôžu na súde spravodlivosti domôcť, ale vysoko postavené osoby kedykoľvek," dodal.

Odškodné pre Harabina vo výške 150-tisíc eur sa nepáči ani SaS či Zsoltovi Simonovi z Mosta.

Simon vyzval ministra Boreca aj premiéra Roberta Fica, aby povedali, či s takým odškodným súhlasia.