Robo Roth pôjde voliť: Žijem tu. Trápi ma to

Pýtali sme sa, či osobnosti pôjdu voliť. Väčšina áno, no niektorí dávajú najavo znechutenie.

8. nov 2013 o 18:35 SME

Jaromír Pastorek, šéf SAV

Pôjdem. Človek musí mať nejaký názor a musí ho nejako prejaviť.

Ľuboš Lopatka, šéf siete regionálnych nemocníc Svet zdravia

Voliť pôjdem. Preto, lebo je to nielen právo, ale aj povinnosť každého občana.

Erik Baláž, ochranár, združenie VLK

Nejdem. Nemám teraz prehľad o kandidátoch, nemal som čas sa týmto župným voľbám venovať a nechcel by som voliť len tak naslepo.

Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov

Pôjdem. Župné voľby sú veľmi dôležité, lebo v každom regióne sa vytvára krajský parlament a chcem svojím hlasom ovplyvniť jeho činnosť. Život občanov neovplyvňujú len rozhodnutia veľkých politikov, ale aj tých v regióne.

Robo Roth, herec

Pôjdem. Žijem tu. Trápi ma to.

Richard Lintner, hokejista

Jasné, že pôjdem voliť. Je to jediná šanca za štyri roky. Ten, kto nejde voliť, nemá právo byť nespokojný.

Monika Kompaníková, spisovateľka

Ešte stále nie som rozhodnutá. Som taká znechutená z toho, čo sa tu deje, že už neverím žiadnej strane. Možno by som našla dvoch či troch kandidátov, ktorým by som hlas dala, no som veľmi skeptická, že by to mohlo niečo zmeniť.

Ján Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska

Pôjdem voliť. Každý senior by mal ísť voliť, pretože v kompetencii VÚC sú oblasti, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú. Či sú to domovy sociálnych služieb, alebo zdravotníctvo.

Laco Teren, výtvarník

Pravdupovediac, ešte nie som rozhodnutý. Je to bieda, je to bieda.

Ľudovít Sebelédi, učiteľ, predseda Nových školských odborov

Určite idem. Ten, kto voliť nejde, umožňuje ľuďom, ktorí majú v regióne podporu osem alebo desať percent, hospodáriť s peniazmi nás všetkých.

Mišo Kaščák, organizátor festivalu Pohoda

Áno, pôjdem. Každé voľby sú dôležité. Kým si mám koho vybrať, dovtedy toto právo využívať budem. Nevyužil som ho vždy, ale teraz sú medzi ľuďmi, ktorí kandidujú, aj tí, ktorí odvedú normálnu robotu.