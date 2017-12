Smer pri voľbe poslancov porazil pravicový blok len tesne

Pravicový a ľavicový blok získali podobné počty poslancov. Smer i tak bude zrejme mať v zastupiteľstvách väčšinu.

10. nov 2013 o 11:00 Michal Piško

Smer získal takmer 40 percent poslancov, SDKÚ slabne.

BRATISLAVA. Štvrté voľby do orgánov samosprávnych krajov potvrdili, že krajina sa vyfarbuje dočervena.

Najmä pri županoch sa opäť potvrdila dominancia Smeru, ktorý ich hneď v prvom kole získal troch a to v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji.

V ďalších štyroch krajoch idú župani podporovaní Smerom do druhého kola ako víťazi, výnimkou je len Bratislavský kraj, kde má šéf SDKÚ Pavol Frešo navrch nad kandidátkou Smeru Monikou Flašíkovou-Beňovou.

Z doterajších 27 zvolených županov v histórii pochádzali z pravicových strán len traja.

„Nikto nemôže pochybovať o víťazstve Smeru v týchto voľbách,“ komentoval v nedeľu výsledky predseda Smeru Robert Fico.

Smer si polepšil, jeho partneri si pohoršili

Voľby poslancov krajských parlamentov, podobne ako v predošlých troch obdobiach, už tak jednoznačne nedopadli.

Hoci Smer si prilepšil aj na tejto úrovni. Kým v roku 2009 získal 134 poslaneckých mandátov zo 408 a teda 32,8 percenta, včera si polepšil na 161 poslancov, čo znamená zisk 39,46 percenta.

V Prešovskom a Trenčianskom kraji to znamená, že Smer získal sám v zastupiteľstve väčšinu.

Celoslovensky sa však oslabili niekdajší koaliční partneri Smeru na úrovni vlády i z viacerých žúp, SNS tentokrát obhájilo iba päť mandátov a HZDS tri.

Blok Smer, SNS a HZDS tak spolu získal 169 poslancov, čo je o 14 menej ako v roku 2009. Poslanci týchto troch strán tak v ôsmich župných parlamentoch obsadia 41,42 percenta mandátov.

KDH má viac poslancov než SDKÚ

Pravicový blok, ktorý sa za posledné štyri roky trieštil na viacero menších strán, dopadol takmer rovnako ako v roku 2009. Strany SDKÚ, KDH, SMK, SaS, Most a OKS vtedy získali 155 mandátov a 37,99 percenta.

Po terajších voľbách aj po zarátaní zisku novej pravicovej strany Nova dosiahol tento blok na 158 mandátov a 38,73 percenta.

Po rozklúčovaní koalícií sa ukáže zmena pomeru síl v pravici. KDH sa dostalo pred SDKÚ a s 57 poslancami a ziskom 13,97 percenta mandátov. SDKÚ klesla aj za SMK, za ktorú bude v regionálnych parlamentoch sedieť 37 poslancov, čo predstavuje 9,07 percenta.

KDH si mierne polepšilo, vyplatila sa mu najmä koalícia so Smerom v Nitrianskom kraji, v rámci ktorej získalo až 13 poslancov. SMK naopak o tri mandáty prišlo.

Slabší výsledok zaznamenali ďalšie dve parlamentné strany Most-Híd so 17 poslancami a 4,17 percentami a SaS s 9 poslancami a 2,21 percentami. Oproti výsledkom z roku 2009, kedy obe strany existovali len zopár mesiacov, si však polepšili.

Smer víťazí aj vďaka pravici

Hoci pravicový blok získal takmer toľko poslancov ako Smer, nie všade bude zrejme súdržný. Už pred voľbami vytvorilo so Smerom koalíciu KDH v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji a ak by ju zachovali aj po voľbách, Smer by ovládol aj tieto kraje.

V Banskej Bystrici by mu na to dokonca stačila podpora jediného poslanca za KDH, ktorý sa v takejto koalícii dokázal do zastupiteľstva dostať.

Ani SMK nemusí všade spolupracovať s pravicou, čo ukázalo aj uplynulé obdobie. V Trnavskom kraji malo SMK bližšie ku koalícii okolo Smeru podporujúcej župana Tibora Mikuša, v Košiciach SMK spolu s Mostom-Híd podporili pred voľbami za župana kandidáta Smeru Zdenka Trebuľu.

Jedinou župou, ktorú pravica takmer naisto ovládne aj v zastupiteľstve tak zostáva bratislavská, kde koalícia podporujúca Pavla Freša získala až 34 zo 44 mandátov. „

V Bratislave bola najširšia stredo-pravá koalícia a to považujem za prvý kľúč k úspechu,“ reagoval na výsledky volieb Frešo.

Voľby potvrdili aj trend rastúcich ziskov pre nezávislých kandidátov, do župných parlamentov ich po včerajšku zasadne 73, čo je 17,89 percenta.

Koľko poslancov získali oficiálne volebné koalície: