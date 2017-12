Fico: Pravica urobila s Kaníkom chybu, preto uspel Kotleba

Za postup Mariána Kotlebu do druhého kola môže podľa premiéra pravica, pretože postavila slabého kandidáta.

10. nov 2013 o 16:05 tasr a sme.sk

BRATISLAVA. Pod menom Ľudovít Kaník si ľudia podľa premiéra Roberta Fica predstavia "sociálneho netvora" a pravica urobila chybu, keď ho v banskobystrickom kraji kandidovala.

Dôsledkom tejto chyby je, že sa do druhého kola regionálnych volieb dostal radikálny politik Marián Kotleba.

Fico sa tak vyjadril v nedeľňajšej relácii RTVS O päť minút dvanásť.

Neskôr v relácii TV Markíza Na telo povedal, že Kaníka, ktorý v tomto kraji reprezentoval pravicu, by porazilo aj "vrece zemiakov".

"Problém spôsobila pravica tým, akého kandidáta vybrala," dodal.

Figeľ: Kaníka sme nepodporili

"Voľby v druhom kole suverénne vyhrá Vladimír Maňka," povedal na margo očakávaného výsledku ľavicového kandidáta v druhom kole volieb.

"Nerobme reklamu niečomu, čo na Slovensku nechceme," komentoval premiér mediálny záujem o Kotlebu.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár prirovnávanie Kaníka a "sociálnemu netvorovi" odmietol.

Dodal, že v banskobystrickom kraji pravica jednoducho nemala silnejšieho kandidáta. "Kaník robil kampaň dlho, sedem mesiacov, mohol to 'prepáliť'," odhadol Bugár.

Predseda KDH Ján Figeľ poznamenal, že jeho strana exministra práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovíta Kaníka nepodporovala, ak by však SDKÚ predložila iného kandidáta, dohoda o spolupráci by bola priechodnejšia.

"KDH podporovalo a podporuje Vladimíra Maňku. Odmietam obrazy, že Kaník je sociálny netvor, ale je pravda, že podporu KDH nezískal," povedal Figeľ.

Bugár odporučí Berényiho

V trnavskom kraji sa do druhého kola prebojoval predseda SMK József Berényi.

"Lepšie by to bolo, keby bol v trnavskom kraji postúpil do druhého kola József Nagy (Most-Híd)," povedal Bugár. Napriek tomu je ochotný odporučiť svojim voličov, aby Berényiho volili.

Na margo neúspechu kandidáta KDH Jána Hudackého prešovskom kraji Figeľ povedal, že je vždy ťažké súperiť s aktuálnym predsedom VÚC.

"Som presvedčený, že Ján Hudacký bol dôstojným súperom. Tí, ktorí sú županmi, majú určitú výhodu. Nepovažujem to za prehru, ktorá by znamenala koniec. Ak by sme neponúkli kandidáta, lebo máme silného súpera, to by bola prehra," povedal.

Premiér prirovnal množstvo pravicových strán k svorke, ktorá vo voľbách útočí na Smer.

"Upozorňujem vás, že jeleň, ktorého táto svorka naháňa, je vo veľmi dobrej kondícii," odkázal pravicovým kolegom.