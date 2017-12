SMK porazila Most, bola lepšia v boji o župana i parlamenty

Most odmieta, že by župné voľby boli varovaním pred parlamentnými voľbami. Spolieha sa na Slovákov.

10. nov 2013 o 19:50 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Mimoparlamentná SMK Józsefa Berényiho porazila v župných voľbách parlamentný Most­-Híd Bélu Bugára.

Most prehral jednak v priamom súboji kandidátov na župana v trnavskom kraji, ale aj v celkovom počte poslaneckých mandátov v župných parlamentoch.

Berényi: Obrovský úspech

Hoci boj o stoličku trnavského župana bol veľmi vyrovnaný, predsa šéf SMK József Berényi získal o 165 hlasov viac, ako József Nagy z Mosta.

Oveľa väčší rozdiel je v získaných poslaneckých mandátoch. Hoci Most posilnil z dvoch na aktuálnych 17 mandátov, SMK ich má až 37, hoci pred štyrmi rokmi vychádzala z volebných miestností so štyridsiatimi.

„Myslím si, že voličská základňa SMK je dosť disciplinovaná a napriek zlému počasiu strana vedela lepšie mobilizovať svoju voličskú základňu, ako naša,“ komentoval výsledky Nagy. Priznal však, že Most musí posilniť svoju regionálnu politiku.

„Je to obrovský úspech, že sme to dosiahli,“ reaguje na volebné zisky SMK Berényi.

„Posilňuje to stranu a dáva to veľkú nádej, že sa nám podarí vrátiť do parlamentu,“ verí si.

Most: Sme prijateľnejší

Nagy však odmieta, že by výsledky župných volieb mohli byť pre Most varovaním, že v parlamente ho môže nahradiť SMK.

„Vo dvoch parlamentných voľbách sme dokázali, že vieme osloviť moderným myslením a ideou spolupráce,“ poukazuje na väčšiu prijateľnosť Mostu pre voliča.

Strana má na rozdiel od SMK podľa Nagya totiž mnoho voličov aj medzi Slovákmi.