V župane netrafila svoj okrsok (stalo sa počas volieb)

V Koplotovciach sa chceli župným kandidátom pozrieť do očí, v Nitre z nudy počítali. Voľby neboli len vážne.

10. nov 2013 o 23:51 SME

1. Chceli by fotografie

V Koplotovciach v okrese Hlohovec si niektorí voliči žiadali k zoznamu kandidátov fotografie. „Nevedia si ich predstaviť a chcú sa im pozrieť do očí,“ hovorila členka volebnej komisie.

2. Nudili sa, tak počítali

Nuda prinútila členov nitrianskej volebnej komisie č. 14 vypočítať v sobotu poobede vekový priemer voličov. Vypočítali číslo 67,25.

3. Vyskúšal si to

S rodičmi prišiel v Karlovej Vsi odvoliť aj prvovolič Dominik, ktorý sa priznal, že si to prišiel najmä vyskúšať. „Nemal som plán, koho voliť, rozhodol som sa až teraz, keď som videl zoznam kandidátov.“ Zakrúžkoval kandidátov, ktorí sa mu zdali „najmúdrejší“.

4. Konkurovali destiláty

Ochutnávka ovocných destilátov bola silnou konkurenciou v Uníne na Záhorí. Volilo sa na obecnom úrade, ochutnávalo v kultúrnom dome oproti. Obyvatelia si vyberali spomedzi šestnástich kandidátov na poslancov a z 544 vzoriek ovocných páleniek.

5. Volič v rybárskych čižmách

Výlov pstruhov a súťaž v haláslé prichystali v parku v Žiari nad Hronom. „Vo volebnej miestnosti som bol medzi prvými. Toto je špinavá robota a nadlho, nemali by sme kedy odbehnúť,“ hovoril v rybárskych čižmách Marián Grúber.

6. Voľby u Hviezdoslava

V expozícii Pavla Országha Hviezdoslava zriadili volebnú miestnosť vo Vyšnom Kubíne. „Neprekáža mi, že mi Hviezdoslav a jeho rodičia pozerajú nad plece,“ smiala sa Jana Balková.

7. Zabíjačka neodradila

Obecná zabíjačka v Nižnej nad Oravou podľa okrskovej komisie vplyv na volebnú účasť nemala. „Tí, čo chodia pravidelne voliť, prišli aj dnes,“ povedal predseda komisie. Členov komisie nemrzelo, že musia sedieť vo volebnej miestnosti, a nie vonku pri kapustnici. „Je to naša práca a tu je teplejšie.“

8. V župane a zbytočne

V župane a s natáčkami vo vlasoch prišla volička do volebnej miestnosti v bratislavskom Starom Meste. Chcela odvoliť, no nakoniec zistila, že nepatrí do daného volebného okrsku.