Na pravde záleží – prednáška Abigail Goldmanovej

12. nov 2013 o 11:07

Ako budovať dôveru čitateľov alebo divákov bez uchyľovania sa k senzáciám? Aj to je jedna z tém, ktorá bude súčasťou prednášky americkej novinárky, Abigail Goldman, nositeľky Pulitzerovej ceny. Vo svojej prednáške bude hľadať odpovede aj na ďalšie otázky: Ako dnešní novinári zápasia s hľadaním pravdy? Ako meniace sa prostredie ovplyvňuje etiku novinárov? Ako novinári tvoria správy, keď úspech správ je meraný v počte zobrazení článku na internete?

Ak chcete byť online pri tom, priamy prenos z jeho prednášky z Auly Univerzity Komenského v Bratislave začne práve tu v stredu 20. novembra o 16:00.

Abigail Goldman prednáša žurnalistiku na University of California a je hosťujúci učiteľ na univerzitách v celých Spojených štátoch a v zahraničí.

Za štrnásť rokov pôsobenia v novinách Los Angeles Times, Goldman obdržala Pulitzerovu cenu a Polk Award za sériu článkov z roku 2003 „The Wal-Mart Effect“ (Wal-Mart efekt), v ktorých spolu s kolegami priblížila príbeh ako sa Wal-Mart stal najväčšou spoločnosťou a aký dopad to malo na ľudí v Amerike a na celý rozvojový svet.

Jej prieskum svetových výrobných podmienok firmy Mattel Inc. sa dostala do finále Livingstonovej Ceny v r. 2004. Študovala dejiny a politológiu na University of Wisconsin-Madison a titul MA získala na Columbia University.

Organizátori prednášky: The Slovak Spectator, Nadácia Tatra banky, Univerzita Komenského v Bratislave a Petit Academy.