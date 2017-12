Viaceré známe tváre vo voľbách prepadli. Pozrite si zoznam

Smer a SNS nasadili aj hokejistov a futbalistov. SNS zasa bývalých ministrov. Nepomohlo to.

11. nov 2013 o 19:37 Zuzana Halánová, Zuzana Halánová, Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Na miesto župného poslanca stačilo aj pár stoviek hlasov. Mnohí kandidáti ich nezískali aj napriek tomu, že sú známi z veľkej politiky či zo športu.

Najviac neúspešných známych ľudí je v Bratislavskom kraji. Prepadli najmä hlavní kandidáti Smeru a Novej väčšiny.

Smer padol z trinástich na jedného poslanca. Bilbordy nepomohli ani poslancovi Národnej rady a opernému spevákovi Dušanovi Jarjabkovi.

„Voľby poukázali na fakt, ktorý sme si doteraz nevšimli. To, čo je dobré pre celé Slovensko, nie je dobré pre Bratislavu. Silnejšie podnikateľské zázemie nevníma sociálnu politiku pozitívne,“ hodnotí Jarjabek.

Prepadol aj jeho stranícky kolega a štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. „Nepovažujem to za neúspech. Voľby sú vždy súťažou, kde rozhoduje veľa okolností vrátane nízkej účasti voličov,“ vraví Palko.

V Bratislavskom kraji prepadli všetci kandidáti Nova Daniela Lipšica.

„Naša strana vznikla presne pred rokom. Situácia teda bola pre nás veľmi ťažká a poraziť silnú pravicovú koalíciu bol súboj Dávida proti dvom Goliášom,“ povedal Juraj Droba, ktorý skončil štvrtý pod čiarou. S výsledkom je spokojný.

Podobne ďalší poslanec parlamentu Martin Chren hovorí, že je to lepší štart, ako mali pred štyrmi rokmi vtedy nové strany SaS a Most-­Híd.

Nove nevyšla ani stávka na speváka Mariána Greksu.

V bratislavskej Petržalke prepadol aj ďalší hudobník, klavirista Richard Rikkon, kandidát Strany moderného Slovenska.

Nebodovali ani športovci

V krajoch sa nedarilo ani známym hokejistom a futbalistom.

V Bratislavskom kraji neuspeli bývalí futbaloví reprezentanti Štefan Maixner (Smer) a Ladislav Pecko (SNS). „Dnes už asi nestačí byť atraktívnym športovcom, ľudia si vybrali niekoho, kto má aj skúsenosti v komunálnej politike,“ povedal Pecko.

Na poslanecké stoličky nedosiahli ani hráč hokejového HK Poprad Arne Kroták (Nova) a ani bývalý hokejový reprezentant Miroslav Hlinka, ktorý mal v Trenčíne za sebou silný Smer.

„Nemyslím, že podpora Smeru automaticky znamená víťazstvo vo voľbách,“ hovorí Hlinka. S kandidátom na župana Jaroslavom Baškom na bicykli prešli všetky obce v trenčianskom regióne.

Málo hlasov dostali aj niektorí bývalí ministri prvej vlády Roberta Fica. Bývalý minister pôdohospodárstva HZDS Miroslav Jureňa, ktorý už prešiel k SNS, vidí za svojím neúspechom dominanciu Smeru.

„Je to otázka značky, za ktorú kandidujete, aj toho, ako sa postavíte ku kampani,“ vraví.

V Trnavskom kraji upozorňuje na úspech primátorov Skalice a Gbelov, ktorí kandidovali za Smer. Jureňa však priznáva, že sa kampani veľmi nevenoval.

Emisie za prehrou nevidí

„Nemal som ani bilbordy, mali sme len skladací leták, ktorý sa robil pre všetkých kandidátov,“ hovorí aj Viliam Turský, bývalý minister životného prostredia, tiež z SNS.

Nemyslí si, že by mu uškodila kauza emisií, ktorá ho stála ministerské kreslo. „S kauzou nemám nič spoločné, akurát mi to prischlo, ale to je všetko. Kto do toho vidí, ten to vie,“ odpovedá Turský.

V Banskobystrickom kraji neuspel Jozef Mikuš z SDKÚ, ktorý pred štyrmi rokmi v druhom kole volieb župana dosiahol 46 percent.

„Pretrváva sklamanie pravicových voličov, z čoho pramení nižšia účasť. Navyše, pravica vo voľbách poslancov bola nejednotná,“ hovorí o neúspechu.