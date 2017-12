Berényi stále tají, či má maďarské občianstvo

Predseda SMK by mohol kandidovať aj v prípade, keby bol len maďarským občanom.

11. nov 2013 o 19:39 Ján Krempaský

Aj tak o tom nechce hovoriť. Most-­Híd mu núka svoje bilbordy.

BRATISLAVA. Predseda SMK József Berényi, ktorý v trnavskej župe tesne postúpil do druhého kola volieb na župana, odmieta aj po úspechu odpovedať, či má maďarské občianstvo.

Zákon Smeru o občianstve znamená, že ak by získal maďarské občianstvo, prišiel by o to slovenské. Štát však nevie zistiť, či má aj cudzí občiansky preukaz.

Odmieta odpovedať

„Už som na túto otázku odpovedal asi tristokrát,“ reagoval na otázku, či má maďarské občianstvo.

Doteraz pritom nikdy neodpovedal ani kladne, ani záporne. Stále len tvrdí, že má slovenské občianstvo.

Šéf SMK požiadal o maďarské občianstvo začiatkom januára 2011 počas vlády Ivety Radičovej (SDKÚ). Vtedy sa nádejal, že pravicová koalícia odoberanie občianstva zruší.

Zákon prijal parlament za prvej vlády Roberta Fica (Smer), pravica ho nenapravila. Rozhodnúť má o ňom Ústavný súd ešte túto jeseň.

Kaliňák: Asi sa hanbí

Berényi neodpovedal na otázku o maďarskom občianstve ani ministerstvu vnútra, ktoré sa ho na to v minulosti poštou dvakrát pýtalo.

„Keď nechce odpovedať, tak sa asi hanbí za maďarské občianstvo,“ reaguje minister vnútra Robert Kaliňák (Smer). Nechystá sa jeho občianstvo zisťovať.

Ministerstvo vnútra má podľa Kaliňáka už rok a štvrť pripravenú novelu, čaká s ňou však na analýzu z Európskej únie. Kaliňák odhaduje, že do parlamentu sa dostane v lete budúceho roka.

Ani v pripravenej novele však nechcú vypustiť stratu občianstva. Slovenské občianstvo by podľa nej zostalo iba v prípade, ak bude mať žiadateľ o cudzie občianstvo v danej krajine aj trvalý pobyt.

„Je to invázia štátu do druhého štátu, čo je vlastne netolerovateľné,“ hovorí Kaliňák o získaní občianstva bez trvalého pobytu.

Kandidovať môže

Neisté slovenské občianstvo neovplyvňuje právo Berényiho kandidovať.

Na možnosť byť volený totiž stačí mať trvalý pobyt v niektorom meste či obci v kraji. Kandidovať tak môžu aj cudzinci, ktorí na Slovensku trvalo žijú.

Berényimu však jeho tajnostkárstvo môže poškodiť v druhom kole v podpore voličov KDH a SDKÚ. V druhom kole pritom bude potrebovať aj hlasy kandidáta KDH Ivana Uhliarika, s ktorým vyhral županský súboj iba o 55 hlasov.

Berényi hovorí, že hlasovanie nemôže byť slovensko-­maďarské. „Ak bude, tak, samozrejme, prehrám,“ uvedomuje si.

Istú podporu už má Berényi od svojich bývalých spolustraníkov v Moste­-Híde.

Po neúspechu ich kandidáta Józsefa Nagya trnavský Most-Híd vyzval na rýchle rokovania o podpore a ponúkol mu všetky svoje reklamné plochy v kraji.