Namiesto ôsmich krajov chce Smer tri plus Bratislavu

Práve zvoleným županom hrozí po zvolení rušenie samosprávnych krajov.

11. nov 2013 o 20:21 Miroslav Kern

Strana Roberta Fica chce po župných voľbách meniť regionálnu samosprávu. Model 3 + 1 platil v rokoch 1960 až 1990, nielen Kaliňák by ho opäť bral.



BRATISLAVA. Západoslovenský, stredoslovenský a východoslovenský kraj – „plus možno Bratislava“. Smer po skončení volieb do ôsmich vyšších územných celkov otvorí debatu o zmene v regionálnych samosprávach.

Ak by ju naplnili, znamenalo by to úplný koniec členenia platného od roku 2001.

Nechcú ísť nasilu

Župy Členenie od roku 1918 1918 – 1922 – Slovensko má provizórne 16 žúp,

– Slovensko má provizórne 16 žúp, 1922 –1928 – župy zlúčili na šesť veľžúp,

– župy zlúčili na šesť veľžúp, 1928 – 1939 – župy zrušili vzniklo 79, neskôr 77 okresov štátnej správy,

– župy zrušili vzniklo 79, neskôr 77 okresov štátnej správy, 1939 – 1945 – zaviedli šesť žúp, ktoré však boli štátnou správou,

– zaviedli šesť žúp, ktoré však boli štátnou správou, 1945 – návrat k stavu spred vojny,

– návrat k stavu spred vojny, 1949 – 1960 – šesť krajov riadili národné výbory,

– šesť krajov riadili národné výbory, 1960 – 1990 – tri kraje, potom len okresy.

– tri kraje, potom len okresy. od 2001 – vzniká osem samosprávnych krajov.

Minister vnútra Robert Kaliňák vraví, že je za zníženie počtu poslancov, aby bolo jasné, kto aký región zastupuje - napríklad tak, aby jeden krajský poslanec zastupoval jeden okres.

S tým by súvisela zmena systému na väčšinovú voľbu, pri ktorej by mandát bral iba kandidát s najvyšším počtom hlasov.

Práve prebiehajúci audit samosprávnych krajov a širšia diskusia majú určiť novú podobu regionálnej samosprávy. Kaliňák tvrdí, že nasilu návrhy pretláčať nechcú.

Novozvolený trenčiansky župan Jaroslav Baška (Smer) vraví, že pokiaľ z auditu vyjde, že by sa mal počet krajov znížiť na štyri, nemá s tým problém.

Nemyslí si však, že by ľudia nadobudli lepší vzťah ku krajom zmenou ich počtu z ôsmich na tri či štyri.

Žilinský župan Juraj Blanár po voľbách vyhlásil, že to nepovažuje za aktuálne.

Premiér Robert Fico diskusiu otvorí až po druhom kole volieb, v ktorom sú štyria kandidáti Smeru favoritmi na post predsedu samosprávneho kraja.

Ak zvíťazia, tak bude mať vládna strana okrem Bratislavy všetkých županov. Premiér sľubuje, že osloví „všetky relevantné politické subjekty“.

Sulík by rušil

„Určite je lepšie mať štyri ako osem krajov,“ hovorí predseda SaS Richard Sulík, ktorému sa však nepozdáva väčšinový systém pri voľbe poslancov. Najlepšie by podľa neho bolo župy úplne zrušiť. Rovnaký názor má líder OĽaNO Igor Matovič.

Naopak, šéf Mosta-­Hídu Béla Bugár by považoval zníženie počtu krajov za „krok k centralizácii“ a návrat k modelu z čias komunizmu.

Podpredseda SDKÚ Martin Fedor vraví, že takáto iniciatíva nerieši základný problém krajov.

Zaoberal by sa vysokými nákladmi na fungovanie krajov aj tým, že sa s nimi ľudia nezžili. A to administratívne riešenia Smeru nevyriešia.