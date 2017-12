Niektorí katolícki kníhkupci Bezákovu knihu na pulty nedali

Vydavateľstvo blízke biskupom knihy o Bezákovi do ponuky nezaradí. Odmieta, že by mu to biskupi zakázali.

12. nov 2013 o 20:54 Dušan Mikušovič

Vydavateľstvo blízke biskupom knihy o Bezákovi do ponuky nezaradí. On je presvedčený, že kolegovia budú jeho knihu čítať pod lupou, aby ho mohli pri niečom prichytiť. BRATISLAVA. Vo vitríne kníhkupectva Lúč na bratislavskom Námestí SNP vystavujú knižku o pápežovi Františkovi a ďalšie katolícke tituly s pestrofarebnými obálkami. Nové knihy rozhovorov s odvolaným arcibiskupom Róbertom Bezákom tam chýbajú. „Nebudeme ich mať," priznáva predavačka. Vysvetľuje, že kníhkupci z tejto siete sa mohli rozhodnúť, či knihy do ponuky zaradia, alebo nie. Tento týždeň vychádzajú hneď dve knihy o Bezákovi. V prvej sa s ním rozprával šéfredaktor časopisu .týždeň Štefan Hríb, v druhej s názvom Vyznanie reportérka týždenníka Vasárnap Marie Vrabcová. Bezák v knihách cirkevnú vrchnosť kritizuje, konkrétne menuje napríklad arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Priznáva, že to jeho napätým vzťahom s cirkevnými predstaviteľmi nepomôže. „No nikoho tam neoslovujem pejoratívne, nehovorím o zmijách a udavačoch." Bezák sa knihou Vyznanie lúči so Slovenskom (15 fotografií) Vysvetľovať nechceli Lúč má so Spolkom sv. Vojtecha najviac kamenných kníhkupectiev, v ktorých katolícki veriaci nájdu knihy s náboženskými témami. V predajniach Spolku v utorok vyčkávali, či bude mať rozhovory s Bezákom v ponuke ich vydavateľstvo, ktoré im knihy zvykne dodávať. „Zatiaľ nevieme, či ich budeme predávať," odpovedali v Žiline či Partizánskom. Vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha SME potvrdilo, že kníhkupectvám ani jednu z kníh voziť nebude. Jeho riaditeľ Vendelín Pleva dôvody nevysvetlil. „Spolok nikdy neposkytoval oficiálne stanoviská, prečo vydal nejakú knihu," odpísal. „A už vôbec nie, prečo predáva alebo nepredáva knihu, ktorú vydalo iné vydavateľstvo. Neuvažujeme o tom ani do budúcnosti." Niektoré katolícke kníhkupectvá s Bezákovou knihou problém nemali. Na objednávku ju boli ochotní zohnať v predajni Spolku v Banskej Bystrici, od piatka ju budú predávať v nitrianskom Lúči. Objednajú ju zrejme od saleziánov, ktorých vydavateľstvo knihy ponúkať bude. Biskupi vraj nezasiahli Spolok sv. Vojtecha má blízko k slovenským biskupom, ktorých Bezák v novej knihe kritizuje. Podľa stanov konferencia biskupov na Spolok „uplatňuje svoj morálny a vieroučný vplyv". Pleva odmietol, že by im do toho, či majú knihy o Bezákovi distribuovať, biskupi hovorili. „Konferencia biskupov nezasahuje do vydávania kníh v Spolku sv. Vojtecha." Hovorca KBS Jozef Kováčik nepovedal, či Spolku odporúčali knihu nepredávať. Odpísal len, že „nepovažuje za správne využívať službu médií na komunikáciu s emeritným otcom arcibiskupom". Takto odpovedal aj na otázku, či si on alebo arcibiskup Zvolenský knihu prečítajú. Bývalý arcibiskup Bezák v utorok jednu z kníh o sebe predstavil na tlačovej konferencii. Biskupi si ju podľa neho prelistujú. „Budú to čítať s veľkou lupou a skalpelom rezať každé slovo," povedal. Bezák zároveň znovu potvrdil, že do konca roka odíde do Talianska. Prečítajte si tiež: Róbert Bezák: Viem, že som hrozba (úryvky z knihy)