Kažimír tají, ako zháňa milióny od darcov na opravu kaštieľa

Minister financií odmieta vysvetliť, ako vybavuje miliónové dary od podnikateľov na opravu kaštieľa v Rusovciach.

13. nov 2013 o 20:09 Mária Benedikovičová, Mária Benedikovičová a sita

BRATISLAVA. Chátrajúci neogotický kaštieľ v Rusovciach chce vláda Smeru opraviť aj vďaka štedrým darcom.

Minister financií Peter Kažimír sa už pred vyše mesiacom chválil, že má od podnikateľov sľúbené milióny. Od koho a ako peniaze zháňa, nechce zverejniť.

„Na rekonštrukciu máme prisľúbených 20 až 25 miliónov eur vo forme darov od rôznych podnikateľských spoločností,“ povedal Kažimír 26. septembra, keď vláde predložil materiál, z čoho by sa mala zaplatiť oprava. Štát na ňu nemá.

Na kaštieľ, priľahlý park, čeľadník a interiér treba podľa ministra 40 miliónov eur.

Päť miliónov získala vláda z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Uponáhľaný minister

Kažimír v stredu pred rokovaním vlády odmietol o daroch od podnikateľov hovoriť. „Nemám čas, ponáhľam sa na vládu.“

Jeho hovorkyňa Alexandra Gogová prisľúbila stanovisko poslať e­-mailom. Na otázky, ktorých podnikateľov oslovili a kto koľko sľúbil, ministerstvo neodpovedá.

V stanovisku iba spomína, že sa pri obnove Rusoviec počíta aj „s darmi od nadácií, občianskych združení a podnikateľských subjektov“.

Pre dobrý pocit?

Či Kažimír rokuje aj s podnikateľmi, ktorí sú označovaní za mecenášov Smeru, nie je jasné. Minister mená darcov tajil už v septembri.

„Nechcem tieto firmy dostávať do úzkych, aby ste ich potom konfrontovali.“ Tvrdil, že podnikatelia nebudú za dary pre Rusovce zvýhodňovaní.

„Okrem dobrého pocitu získajú aj to, že ich meno, meno firiem bude spojené s rekonštrukciou významnej historickej pamiatky.“

Firma Váhostav, ktorú ovláda Juraj Široký, opozíciou označovaný za sponzora Smeru, vraví, že na Rusovce neprispeje.

„Spoločnosť Váhostav neeviduje žiadosť v súvislosti s podporou opravy kaštieľa v Rusovciach,“ vraví jej hovorca Tomáš Halán.

Zbaví sa vily na Slavíne?

Na Rusovce má ísť podľa vládneho materiálu 750-­tisíc eur zo štátnej kasy, z nórskych fondov chce štát získať podporu päť miliónov eur, od darcov si naplánoval vybrať takmer 34 miliónov eur.

Prispieť chce aj prezidentská kancelária. Ivan Gašparovič chce do jari, kým odíde z úradu, predať prezidentskú vilu na Slavíne a utŕžené peniaze presunúť na obnovu kaštieľa, kde by mal byť aj byt pre prezidentský pár.

„Momentálne hľadáme audítora, ktorý by vilu ohodnotil,“ povedal prezidentov hovorca Marek Trubač. Trhová hodnota vily je asi tri milióny eur.

Stavebníci by mali prísť do areálu rusovského kaštieľa budúci rok. Vláda chce opravu stihnúť do júla 2016, keď Slovensko prevezme predsedníctvo v Únii, aby tam mohla prijať významných hostí.