Župný poslanec za Smer: Kukláčov na cigánov

Slotu ani Kotlebu nekomentuje

Župný poslanec JAKUB GAJDOŠÍK si nespomína na tlačovku, kde žiadal kukláčov v osadách.

Kedy ste odišli zo SNS a vstúpili do Smeru?

„Nevstúpil som do Smeru. Som poslanec za koalíciu Smer-KDH.“

Kto vás nominoval?

„Smer.“

Keď ste boli členom SNS, mali ste zvláštne výroky o homosexuáloch, Maďaroch, Rómoch.

„To strašne súvisí s VÚCkami toto.“

Požiadali ste na tlačovke policajného prezidenta, aby posielal vo zvýšenej miere kukláčov do cigánskych osád. Budete výraz Cigán používať aj v župnom parlamente?

„Nespomínam si celkom na túto tlačovku. To bola ohľadom čoho?“

Ohľadom toho, že ste požiadali políciu, aby posielala kukláčov do osád. Mali by sa robiť preventívne akcie v osadách?

„Myslím, že by mali byť tie akcie vtedy, keď sa niečo deje. To je asi trošku vytrhnuté z kontextu.“

Používate slovo Cigán aj ako poslanec za Smer?

„Tu nejde o to, či som poslanec za Smer. Všade, kde je páchaná neprávosť, by mali policajti tvrdo zasahovať. Bez rozdielu na to, či ide o rómske, alebo nerómske etnikum.“

Budete v župnom parlamente používať slovo Cigán alebo Róm?

„Keď ma počujete, hovorím o rómskom etniku. V čase, keď táto tlačovka vznikla, som niekoľko týždňov strávil na východnom Slovensku, kde som obchádzal rómske osady. Neprišiel som tam s policajtmi, ale sám bez akejkoľvek ochranky. Mali by ste to vnímať v tom kontexte.“

V roku 2010 ste boli podať starostovi Starého Mesta podnet na zákaz Dúhového pochodu, keďže sa tam dejú hrubé neslušnosti. Chodia naň aj členovia Smeru Ľuboš Blaha či Monika Flašíková Beňová. Aj oni sa dopúšťajú hrubej neslušnosti?

„Nenavrhoval som zákaz pochodu. Vyzval som starostu, aby zasiahol v prípade podozrenia, že by sa tam mali dopúšťať napríklad trestného činu výtržnosti. Neprekrúcajte.“

Prečítam vám váš citát: Za hrubú neslušnosť považujeme, keď sa nahí protestujúci premávajú po uliciach Bratislavy.

„A čo to má s homosexuálmi? Keby pochodovali po meste aj obnažení heterosexuáli, platí pre nich to isté. To, že vo svete na homosexuálnych protestoch pochodujú nahí, je proste fakt. Na heterosexuálnych protestoch som to nevidel.“

Čo si myslíte o Jánovi Slotovi? V SNS ste o ňom hovorili v superlatívoch.

„Človek časom príde na niektoré veci, ale nevidím dôvod, prečo komentovať iných politikov.“

Na čo ste časom prišli?

„Pán Slota nie je aktívny politik. Nevidím dôvod ho komentovať.“

Čo si myslíte o Kotlebovi?

„Nevidím dôvod, prečo ho komentovať.“

Pretože pán Maňka, kandidát Smeru, kandiduje proti nemu.

„Vo voľbách podporujem a budem voliť Vladimíra Maňku.“