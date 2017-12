U Čaploviča ignorujú súd, 200-tisíc eur za učebnice nechcú zaplatiť

15. nov 2013 o 21:25 Mária Benedikovičová

Ministerstvo odmieta zaplatiť firme dlh aj napriek verdiktu súdu. Exekútora odbíja s tým, že nemá majetok.

BRATISLAVA. Aj keď s ministerstvom školstva vyhral súd, nič nezískal. Faktúru na vyše 163-tisíc eur za skladovanie učebníc ministerstvo pod vedením Dušana Čaploviča (Smer) ďalej ignoruje.

Dlh narastá každý deň, po započítaní úroku z omeškania už presahuje 200-tisíc.

Spor vznikol v roku 2011 za predchádzajúceho ministra Eugena Jurzycu (nominant SDKÚ), ktorý po dvadsiatich rokoch vybral novú firmu na rozvoz učebníc do škôl.

Dovtedajší rozvozca spoločnosť Ad Rem Petra Skubáka dala drahšiu ponuku a o zákazku prišla. Zo svojho skladu tak musela vyskladniť okolo 50 kamiónov učebníc, ktoré tam štát mal. Vyúčtovala si za to vyše 163-­tisíc eur.

Ministerstvo odmietlo faktúru zaplatiť s tým, že Ad Rem nemá podľa zmluvy na peniaze nárok. Firma trvala na svojom, ministerstvo zažalovala a spor vyhrala.

Ministerstvo malo podľa právoplatného rozsudku Krajského súdu v Bratislave firmu vyplatiť do polovice marca tohto roka. Nestalo sa.

O čo sa sporia ministerstvo v roku 2011 odmietlo bývalému distribútorovi učebníc zaplatiť vyše 163-­tisíc eur ,

, aj keď firma vyhrala súd , ministerstvo peniaze nedalo, navrhla preto exekúciu ,

, ministerstvo peniaze nedalo, navrhla preto , ministerstvo ju odmieta, tvrdí, že nič nevlastní ,

ju odmieta, , rozhodne exekútorský súd,

dlh narastá o úrok, už presiahol 200-­tisíc eur.

„Ministerstvo po rozsudku nijako nereagovalo, tvárili sa, aby som to povedal slušne, ako majstri športu. Vôbec ich to nezaujímalo,“ vraví Skubák.

Úradníci u ministra Dušana Čaploviča ho prestali ignorovať, až keď sa listom sťažoval premiérovi Robertovi Ficovi.

Po vyše mesiaci a pol, keď mu z Úradu vlády odpísali, že ministerstvu dali prípad urýchlene doriešiť, sa s ním úradníci v septembri stretli. Medzitým sa už Skubák obrátil na exekútora.

Ministerstvu navrhol, že od exekúcie upustí, ak zaplatí faktúru a polovicu penále. „Ich reakcia bola absolútne zamietavá. Štát netrápi, že som peniaze ešte nedostal, ale už som z nich musel odviesť daň aj odvody.“

Skubákovi nemusí pomôcť ani exekútor. Čaplovič totiž odkazuje, že „ministerstvo nevlastní žiadny majetok“.

„Je to smiešne, veď ministerstvo má napríklad bohatý vozový park,“ oponuje Skubák.

Absurdný zákon

Ministerstvo sa bráni, že koná v súlade s Exekučným poriadkom. „V rámci zákonných možností sme uplatnili procesnú obranu,“ napísal Čaplovičov hovorca Michal Kaliňák.

O exekúcii bude rozhodovať súd.

„Zákon je nastavený tak absurdne, že ministerstvo skutočne nemá majetok postihnuteľný exekúciou,“ uznáva aj advokát Vladimír Šárnik. „Tento problém nevyriešil ani pán minister Borec,“ hovorí.

Podnikateľ podľa Šárnika nemá šancu vymôcť peniaze od štátnej inštitúcie, pretože zákon zakazuje siahnuť na majetok štátu.

„Majetok zaobstaraný zo štátneho rozpočtu je štátny, ministerstvá ho nevlastnia, iba spravujú, a nemožno ho exekvovať.“

Advokát však pripomína, že ministerstvo ignorovaním rozsudku porušuje právo na súdnu ochranu. „V slušnej spoločnosti, keď prehrám súd, rešpektujem jeho rozhodnutie a zaplatím.“

Ústavný aj európsky súd sa podľa Šárnika zhodujú, že súčasťou práva na súdnu ochranu je aj exekúcia.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec v piatok neprezradil, čo si o prípade myslí.

Ukazuje na Jurzycu

Skubák netuší, prečo mu ministerstvo nechce vyhovieť.

Čaplovič aj napriek rozsudku firme odkazuje, že nič nedostane, vyhovára sa pritom na predchodcu Jurzycu.

„Sme presvedčení, že sme v práve, a preto nepristúpime na požiadavku firmy. Rezort školstva odmieta niesť následky za chyby predchádzajúceho vedenia z roku 2011, keď bola zmluva vypovedaná,“ povedal Kaliňák.

Jurzyca tvrdí, že za jeho éry sa postupovalo správne. „Pokiaľ dal súd firme za pravdu, treba to zaplatiť.“

Skubák sa nevzdáva, je odhodlaný ísť až do Štrasburgu. „Myslím si, že raz to ministerstvo zaplatí. Len kedy to bude a čo to bude štát stáť?“