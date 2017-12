Samo Marec: Treba niekoho, kto má gule a presadí sa

O článku Päť užitočných otázok o Modrom z neba ste povedali, že keby ste vedeli, aké reakcie vyvolá, nenapísali by ste ho. Vyčítalo sa vám, že sa veziete na módnej vlne kritiky. Aký má zmysel presviedčať už presvedčených, že tá relácia je zlo, keď množina jeho divákov sa s množinou vašich čitateľov zrejme neprelína?

Sranda je, že často sú mi pripisované iné motivácie než skutočné. Príkladom je aj článok, ktorý potom zarezonoval v Lampe. Ľudia zrazu tvrdili, že Marec vydáva knihu, a tak mu Sme v spolupráci s časopisom .týždeň a Lampou robí podvedomé promo.

Pritom ten článok som napísal ešte pred minuloročnými Vianocami a absolútne som nečakal, že po polroku ho Sme vytiahne, čím vygeneruje diskusiu o našej generácii. Nebol som na to pripravený a ani mi to nebolo pohodlné. Napriek všetkému sú mnohí presvedčení, že takto to bolo naplánované, lebo Marec pracuje v reklame a sám si to vymyslel.

Ako to teda bolo s Modrým z neba?

Mám kamaráta prekladateľa, s ktorým chodíme na pivo, kde sa veľa bavíme o ruskej literatúre. To sú také tie hlboké debaty, pri ktorých sa opijeme. (smiech) On však má aj jednu zvláštnu úchylku, napríklad teraz sa chystá na koncert Otta Weitera. Jednoducho také veci pozerá a zúčastňuje sa ich.

Jedného dňa sme sa dohodli, že si u neho pozrieme Modré z neba, nakoniec sme videli tri relácie. Kto robí v reklame, ten vníma, ako v takom produkte pôsobia jednotlivé mechanizmy. Vytvorilo to vo mne potrebu napísať o tom článok. Prvotnou motiváciou teda nebolo, že si budem vypichovať jednotlivé body, podľa ktorých nakoniec zjazdím Rozborila, ale len to, že si to pri fľaši vína pozrieme. A keď sa to už nedalo „odvidieť“, tak som o tom napísal.

Samozrejme, vedel som, že to bude mať vysokú čítanosť, hoci nie až takú, lebo nakoniec článok čítalo takmer 200-tisíc ľudí. Nečakal som, že pri ňom pomaly zhorí internet, že mi ľudia budú písať všetky tie negatívne veci. Tá relácia však vo mne vygenerovala silné pocity, preto som o nej napísal rovnako, ako o iných veciach v rámci duševnej hygieny. Nedalo sa o tom nenapísať.

Neskôr ste povedali, že by ste o tom už nepísali, že to ani nepovažujete za hodnotný článok. Stačilo však, aby do Modrého z neba prišiel Fico a napísali ste o tom znovu.

Áno, ale z úplne iného pohľadu. Priznám sa, veď to nie je hanba, že vtedy som si tú reláciu zapol preto, lebo ma to zaujímalo z pohľadu mojej profesie – ako tam ten Fico príde, ako to bude spravené. Modré z neba bolo vedľajšie, pozeral a písal by som, aj keby šlo o Poštu pre teba. Dôležitá bola choreografia okolo, a že išlo o Modré z neba, bola len zhoda okolností.

Za článok o dievčine v Bille vás kritizovali aj niektorí z tých, čo vaše písanie inak obdivujú. Vraj súdite na základe výzoru, keď ste dali do súvisu jej nadermakolovanú tvár a ružový top s elasťákmi so všeobecným právom voliť. Ukončili ste to tým, že život je aj o malých radostiach, lebo žena, ktorá si o sebe myslí, že je dokonalá, nemá pri platení kartou dosť peňazí na účte. Článok bol štylisticky skvelý aj vtipný, len to trochu pôsobilo tak, že ide kalkul pre potlesk väčšiny.

Je jasné, že to bol úplne škodoradostne napísaný článok, ktorý musel vyvolať aj takéto reakcie. Rozumiem, že sa to nemusí každému páčiť, ale ja naozaj som škodoradostný. Keby ste teraz spadli zo schodov, najskôr by som sa zasmial a až potom vás šiel zdvíhať.

Ten obraz ženy pritom nebol len o jej ružovom tope a dermakole. Ak totiž niekto takto dobrovoľne vyzerá, tak ho to umiestňuje do skupiny, voči ktorej som rád škodoradostný, lebo mi je smiešna tým, ako funguje. Je to svet, ktorému nerozumiem a reagujem naň tak, že si z neho robím srandu. Pre mňa to bola len vtipná príhoda z každodenného života, o akých som písal aj v minulosti.

Čítaní blogeri dokážu článkami výrazne ovplyvniť veci. Cítite to aj na sebe? Po vašom článku pomerne rýchlo dostal akreditáciu odbor na vašej škole, vyriešili ste svoj spor s UPC...

Viem, že ak napíšem článok, tak zarezonuje, a ak je mierený na niekoho konkrétneho, tak aj na správnych miestach, čo veci, samozrejme, uľahčuje. Príkladom, prečo má zmysel robiť občiansku žurnalistiku, je napríklad Radovan Bránik. Na druhej strane sú situácie, ktoré ma „upracú“ na správne miesto. Stačí písať o politike a človek si uvedomí, že nič nedosiahne.

Dávnejšie, keď som ešte nemal fanklub v tisícoch, som mal pocit, že blogovanie niečo znamená, ale neskôr som pochopil, že to tak celkom nie je. Človek dospeje k tomu, že nie je až taký dôležitý. Hoci mám vnútornú kontrolku v hlave, ľuďom okolo seba som povedal, že ak si všimnú, že sa začínam meniť, nech mi to oznámia. Nádejam sa teda, že mám vybudovaný systém, ktorý by ma vrátil do normálu.

Veľa ľudí sa hrnie za slávou a oceneniami, ja však mám len slabo vyvinutý zmysel pre veci ako kariéra či peniaze. Znamenajú pre mňa málo, čo mi umožňuje ostať relatívne normálnym. Minule som bol na jednej diskusii. Padla tam otázka, čo by som svetu povedal, ak by som bol prezidentom a stál za rečníckym pultom v OSN.

Aká bola odpoveď?

„To, že tu stojím ja, je dôkaz, že na Slovensku sa prezidentom môže stať aj človek s nulovými ambíciami a bez akejkoľvek predstavy o svojej budúcnosti.“

Naozaj nemám žiadne konkrétne ambície. Veci sa mi dejú samy a bez toho, aby som niečo spravil, takže sa ani nemusím snažiť. Priateľke som povedal, že chcem len tri veci – prácu, ktorá ma baví, miesto, kde budem cítim teplo domova, a človeka, ktorého milujem a som s ním šťastný. Na ostatné kašlem.

Samozrejme, pripúšťam, že ak by som dostával 300 eur, asi by to na moje celkové šťastie malo vplyv. Keby som však zarábal 800 eur, nepochybujem, že by som vyžil, lebo moje skutočné hodnoty sú inde.

Mnohých asi bude zaujímať, kto je Karol, ktorému píšete svoje listy, kde reagujete na aktuálne udalosti.

Je to fiktívna postava, založená na reálnom kamošovi, ktorý už roky žije v Škótsku a nehodlá sa vrátiť. Už zabudol, aké to tu je, a tak žasne, keď vníma niektoré veci. Aj preto je vhodným cieľom na takéto odľahčené glosovanie.

Často mi vyčítajú, že tými listami iba kopírujem Milana Lasicu, ale ja kópie robiť neviem, ľudia by to prekukli. Urobiť kópiu navyše stojí viac námahy ako napísať niečo originálne. Faktom je, že na Lasicovi so Satinským som vyrastal a ich spôsob humoru je mi vlastný, používam ho aj v reálnom živote.